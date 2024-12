El Foro de Finanzas Sostenibles de Abu Dhabi marca la conclusión del ADFW 2024

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 13 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- El ADGM, el centro financiero internacional (CFI) de Abu Dhabi, en asociación con el Centro de Finanzas Climáticas Globales (Global Climate Finance Centre, GCFC), HSBC y Smartenergy, organizó hoy la 7a edición del Foro de Finanzas Sostenibles de Abu Dhabi (FFSAD) para terminar la Semana de Finanzas de Abu Dhabi (SFAD).

Al cumplirse exactamente un año desde el final de la COP28 y solo unas semanas después de la COP29, el FFSAD subrayó su firme compromiso de abarcar debates cruciales sobre el desarrollo financiero sostenible, proporcionando una plataforma interactiva y global para debates sobre regulación, sensibilización y colaboración.

El FFSAD de este año incluyó debates estratégicos y de alto nivel sobre el logro no solo de las ambiciones de emisiones netas cero de los EAU, sino también sobre la contribución a la transición mundial hacia un futuro sostenible, posicionando aún más a Abu Dhabi y el ADGM como líderes en la creación de un impulso a largo plazo para las finanzas sostenibles.

Su alteza Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, presidenta y directora ejecutiva de los Aceleradores Independientes del Cambio Climático de los EAU, pronunció un discurso de apertura, en el que destacó el papel de liderazgo de los EAU en la acción climática y la necesidad de enfoques de colaboración para abordar de manera efectiva los desafíos ambientales a través de la financiación combinada.

Su excelencia Majid Al Suwaidi, director general de Alterra, dirigió una charla con la directora general del GCFC, Mercedes Vela Monserrate sobre el lanzamiento del mayor fondo climático del mundo, su avance hasta la fecha y cómo está movilizando capital junto a sus socios en la sesión, 'Catalysing the Future: Abu Dhabi's Bold Vision to Become A Global Climate Finance Hub' (Catalizando el futuro: la visión audaz de Abu Dhabi para convertirse en un centro financiero climático mundial).

La agenda del FFSAD también exploró una serie de temas apremiantes en finanzas sostenibles y gobernanza ambiental. Una sesión notable fue el discurso de apertura de Carme Artigas Brugal, copresidenta del Órgano Asesor de la IA en las Naciones Unidas, donde destacó los avances de la ONU en el establecimiento de normas internacionales para la IA. Artigas, quien lidera la iniciativa para establecer un reglamento global sobre la cooperación en torno a la IA, destacó el potencial de la IA para abordar los desafíos globales, enfatizando la importancia de integrar las consideraciones éticas junto con la búsqueda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En su discurso de bienvenida, Emmanuel Givanakis, CEO de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del ADGM, destacó las iniciativas del ADGM respecto a las finanzas sostenibles, reiterando su misión estratégica de ser un catalizador en la Capital del Capital Verde. Givanakis dijo: "En el ADGM, nos posicionamos como impulsores clave en el camino de los EAU hacia el logro de las emisiones netas cero para 2050, ofreciendo un ecosistema respaldado por un marco regulatorio integral que promueve las finanzas sostenibles y la transición climática. También alentamos a los sectores público y privado a colaborar para cerrar la brecha del financiamiento verde, acelerar la transición a las emisiones netas cero y dar forma al panorama financiero sostenible del futuro".

"El éxito del FFSAD es un testimonio de su relevancia para impulsar el conocimiento, aportar ideas y crear asociaciones en el papel del sector financiero para abordar el cambio climático", comentó.

Los representantes de alto nivel del grupo bancario global, HSBC, destacaron la economía climática global actual y compartieron las estrategias de HSBC para movilizar financiamiento y promover innovación que se alinee con los objetivos basados en la ciencia para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5° C. En una mesa redonda sobre inversiones de impacto, los panelistas Fabrice Dumonteil, presidente y CEO de Eiffel Investment Group; Jérôme de Bontin, socio de Capricorn Investment Group; Jonathan Dean, jefe de Gestión de fondos de capital privado de impacto en AXA IM Alts y Ewa Jackson, director general y jefe de Producto climático en Apollo Global Management examinaron cómo fluye el capital privado hacia proyectos beneficiosos para el medio ambiente y cuestionaron la eficacia del ecosistema actual para crear un impacto medible.

Los mercados de carbono y su evolución también fueron un centro de atención importante, con expertos de Climate Finance Partners, la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (ARSF) del ADGM, Offset8 Capital y GIGATONS que abordaron el posible uso de créditos de carbono como un medio para financiar el cambio climático y lograr objetivos nacionales.

En relación con la energía renovable, otro tema clave, se debatió sobre la predicción de la Asociación Internacional de Energía (AIE) de un crecimiento acelerado de las energías renovables en los próximos cinco años. Los expertos de Smartenergy, Hudson Sustainable Group, Stonepeak y Vortex Energy compartieron información sobre las oportunidades que surgen en los mercados renovables

El FFSAD también fue testigo de 44 nuevos firmantes de la Declaración de Finanzas Sostenibles de Abu Dhabi, una plataforma para que los firmantes se involucren directamente con el ADGM y colaboren en las mejores prácticas, soluciones innovadoras y ofertas comerciales en el marco de la sostenibilidad. Con esta adición, el número total de miembros que firmaron la declaración aumentó a 160.

La conferencia Women in Finance (Mujeres en las finanzas) fue otro evento importante que marcó el último día del FFSAD. En él se reunieron mujeres muy exitosas del sector financiero, como Martina Strong, embajadora de la Embajada de los Estados Unidos de América en los Emiratos Árabes Unidos; la Dra. Alyazia Al Kuwaiti, directora ejecutiva de Industrias de los Emiratos Árabes Unidos en Mubadala Investment Company; Madiha Sattar, MD, socia de Growth Ventures en BNY; Amna Ajmal, vicepresidenta ejecutiva de Mastercard y Rania Fathallah, directora general de Crédito privado en Franklin Templeton, que pronunciaron discursos inspiradores y fomentaron conexiones significativas.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

FUENTE ADGM