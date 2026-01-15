過去最高額となる賞金総額200万米ドル、日本ツアー公認の「2026年台湾フォックスコン・レディース・ゴルフトーナメント（2026 Taiwan Foxconn Ladies Golf Tournament）」 を新ブランドで開催再開

台北、2026年1月15日 /PRNewswire/ -- LPGA of Taiwan （TLPGA）およびJapan Ladies Professional Golfers' Associationは、本年のJLPGA公式競技として「2026年台湾フォックスコン・レディース・ゴルフトーナメント（2026 Taiwan Foxconn Ladies Golf Tournament）」を開催することを発表しました。本大会は、アジアで最も高額な女子ゴルフツアーを約半世紀ぶりに台湾へ招致するもので、過去最高額となる賞金総額200万米ドルを懸け、トップクラスの選手陣が集結します。

過去2年間にわたり開催されてきた「フォックスコンTLPGAプレーヤーズ選手権（Foxconn TLPGA Players Championship）」からリブランドされた本大会は、競技レベルをさらに引き上げる形で開催されます。世界最大の電子機器メーカーであり先進的なテクノロジー・ソリューション・プロバイダーでもあるHon Hai Technology Group（Foxconn）がタイトルスポンサーとして復帰するほか、日本のテクノロジー大手であるSoftBank Corp.が、今回初めて特別スポンサーとして参画します。

Hisako Higuchi、Ai Miyazatoをはじめとする一流ゴルファーを輩出するJLPGAは、台湾が誇るゴルフ界のレジェンドであるAi-yu Tu選手にとっても最も輝かしい実績を築いた舞台でした。Tu選手はJLPGAツアーで通算71勝を挙げる圧倒的な成績を残し、賞金女王に7度輝いたほか、キャリア通算110勝以上を記録し、日本ゴルフ殿堂（Japanese Golf Hall of Fame）入りを果たしています。Tu選手は、2026年台湾フォックスコン・レディース・ゴルフトーナメント（2026 Taiwan Foxconn Ladies Golf Tournament）の特別顧問を務めています。

TLPGA会長のHuang Pi-hsun氏は、次のように述べています。「JLPGAツアーにおけるTu選手の輝かしい実績は、台湾にとって大きな誇りとなっています。Foxconnの支援に心から感謝しています。この夢のツアーが48年ぶりに台湾へ戻り、若い選手たちが世界に挑戦できる舞台が実現しました。」

JLPGA副会長のTakako Matsuo氏は、次のように述べています。「この2年間で、TLPGAとFoxconnが本大会を成功裏に世界トップレベルの競技水準へと引き上げてきたのを、私たちは目の当たりにしてきました。本大会が、今年のアジアを代表するフラッグシップトーナメントの一つとして3月に日本の選手たちを台湾へ迎え、ハイレベルな競技を実現できることを大いに楽しみにしています。」

賞金総額は2026年のJLPGAツアーにおいて2番目の高額となり、2024年の大会創設以来Foxconnがスポンサーを務める本トーナメントとして、新たな最高記録を更新しました。当初はプレーヤーズ選手権として創設された本大会は、卓越したランキングポイント、高額な賞金、そして最高水準のスポーツマンシップにより、他の大会とは一線を画してきました。

2026年台湾フォックスコン・レディース・ゴルフトーナメント（2026 Taiwan Foxconn Ladies Golf Tournament）は、3月12日から15日まで、台湾・桃園市の東方ゴルフ倶楽部で開催されます。トーナメント公式FacebookおよびFoxconn公式Instagramにて、試合の模様や大会の最新情報をご確認ください。

SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)