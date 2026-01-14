- El Torneo de Golf Femenino Foxconn de Taiwán 2026 regresa con nueva marca, una bolsa récord de 2 millones de dólares estadounidenses y una gira por Japón

TAIPEI, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La LPGA de Taiwán (TLPGA) y la Asociación de Golfistas Profesionales Femeninas de Japón se complacen en anunciar el "Torneo de Golf Femenino Foxconn de Taiwán 2026" en el circuito oficial de la JLPGA para este año, trayendo el tour de golf femenino más lucrativo de Asia a Taiwán por primera vez en casi medio siglo y una alineación de élite de atletas compitiendo por una bolsa récord de 2 millones de dólares estadounidenses.

Para elevar el nivel del juego, la competición, renombrada como el Foxconn TLPGA Players Championship de los últimos dos años, contará con el regreso del patrocinador principal, Hon Hai Technology Group (Foxconn), el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo y proveedor líder de soluciones tecnológicas, y, por primera vez, con el patrocinador especial de la potencia tecnológica japonesa SoftBank Corp.

La JLPGA, productora de golfistas de élite, como Hisako Higuchi y Ai Miyazato, fue un lugar predilecto para la leyenda del golf taiwanés Ai-yu Tu, quien arrasó con 71 campeonatos y ganó siete títulos en metálico en el JLPGA Tour, acumulando más de 110 victorias en su carrera e ingresando al Salón de la Fama del Golf Japonés. Tu es asesora especial del Torneo de Golf Femenino Foxconn de Taiwán 2026.

La presidenta de la TLPGA, Huang Pi-hsun, declaró: "Los gloriosos logros de Tu en el JLPGA Tour han sido motivo de orgullo para Taiwán. Agradezco el apoyo de Foxconn, que ha permitido que este tour de ensueño regrese a Taiwán después de 48 años, brindando a las jóvenes jugadoras un escenario para desafiar al mundo".

La vicepresidenta de la JLPGA, Takako Matsuo, explicó: "En los últimos dos años, hemos presenciado cómo la TLPGA y Foxconn han llevado el juego a un nivel de élite. Siendo uno de los torneos insignia de Asia este año, estamos muy entusiasmados por traer a jugadoras japonesas a Taiwán en marzo para una competición de alto nivel".

La bolsa total es la segunda más alta del JLPGA Tour en 2026 y otro récord para el torneo patrocinado por Foxconn desde su inauguración en 2024. Originalmente establecido como un campeonato de jugadoras, la competición se ha distinguido por sus excepcionales puntos de clasificación, sustanciosos premios en metálico y su deportividad de élite.

El Torneo de Golf Femenino Foxconn de Taiwán 2026 se celebrará del 12 al 15 de marzo en el Orient Golf & Country Club de Taoyuan. Siga la acción y manténgase al día a través del Facebook oficial del torneo y del Instagram oficial de Foxconn.

