Le Tournoi de golf féminin Taiwan Foxconn 2026 fait son retour avec une nouvelle identité, une bourse record de 2 millions de dollars et sa présence dans le calendrier du circuit japonais

TAIPEI, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- La LPGA de Taïwan (TLPGA) et l'association japonaise des golfeuses professionnelles (JLPGA) sont ravies d'annoncer la présence du « Tournoi de golf féminin Taiwan Foxconn 2026 » dans le circuit officiel de la JLPGA de cette année, amenant le circuit de golf féminin le plus lucratif d'Asie à Taïwan pour la première fois en près d'un demi-siècle et un groupe d'athlètes d'élite se disputant une bourse record de 2 millions de dollars US.

La compétition - qui change de nom après s'être appelée Foxconn TLPGA Players Championship ces deux dernières années - verra le retour du sponsor principal Hon Hai Technology Group (Foxconn), le plus grand fabricant d'électronique au monde et principal fournisseur de solutions technologiques, et du sponsor spécial SoftBank Corp, un géant technologique qui apporte son soutien pour la première fois.

Produisant des golfeuses de haut niveau, tels que Hisako Higuchi et Ai Miyazato, la JLPGA a été un lieu de prédilection pour la légende taïwanaise du golf Ai-yu Tu, qui a remporté 71 championnats et a été 7 fois vainqueur de l'argent sur le JLPGA Tour, accumulant plus de 110 victoires dans sa carrière et intronisée au Hall of Fame du golf japonais. Mme Tu est conseillère spéciale du Tournoi de golf féminin Foxconn de Taïwan 2026.

Huang Pi-hsun, présidente de la TLPGA, a déclaré : « Les exploits de Mme Tu dans le JLPGA Tour ont rempli Taïwan de fierté. Je suis reconnaissante à Foxconn pour son soutien, qui a permis à cette compétition légendaire de revenir à Taïwan après 48 ans, offrant ainsi aux jeunes joueurs un tremplin pour défier le monde. »

De son côté, Takako Matsuo, vice-présidente de la JLPGA, a ajouté : « Au cours des deux dernières années, grâce au soutien de la TLPGA et de Foxconn le golf a atteint un niveau d'élite. Étant un des tournois phares de l'Asie cette année, nous avons hâte d'accueillir les golfeuses japonaises à Taïwan en mars pour une compétition de haut niveau. »

La bourse totale est la deuxième plus élevée du JLPGA Tour pour 2026 et représente un autre record pour le tournoi sponsorisé par Foxconn depuis son inauguration en 2024. Créée à l'origine comme un championnat de joueurs, le tournoi s'est distinguée par ses points de classement exceptionnels, ses prix substantiels et son esprit sportif d'élite.

Le Tournoi de golf féminin Taiwan Foxconn 2026 aura lieu du 12 au 15 mars à l'Orient Golf & Country Club à Taoyuan. Suivez l'action et restez informé sur le site officiel du tournoi Facebook et sur le site officiel de Foxconn Instagram.

