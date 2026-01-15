El torneo de golf femenino Foxconn 2026 de Taiwán regresa con nueva imagen de marca, lote de premios récord de 2 millones de dólares y una gira por Japón

TAIPÉI, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La LPGA de Taiwán (TLPGA) y la Asociación de Golfistas Profesionales Femeninas de Japón se complacen en anunciar el "Torneo de Golf Femenino Foxconn de Taiwán 2026" en el circuito oficial de JLPGA para este año y presentará la gira de golf femenino más lucrativa de Asia a Taiwán por primera vez en casi medio siglo y una alineación de élite de atletas que compiten por un lote de premios récord de 2 millones de dólares.

Para realzar el juego, la competencia, renombrada desde el Foxconn TLPGA Players Championship de los últimos dos años, verá el regreso del patrocinador principal Hon Hai Technology Group (Foxconn), el fabricante de productos electrónicos más grande del mundo y proveedor líder de soluciones tecnológicas y, patrocinador especial por primera vez, la potencia tecnológica japonesa SoftBank Corp.

La JLPGA, productora de golfistas de élite, como Hisako Higuchi y Ai Miyazato, fue un lugar predilecto para la leyenda del golf taiwanés Ai-yu Tu, quien arrasó con 71 campeonatos y ganó 7 veces el título en dinero en el JLPGA Tour, y acumuló más de 110 victorias en su carrera e ingresó en el Salón de la Fama del Golf Japonés. La Sra. Tu es asesora especial para el Torneo de Golf Femenino Foxconn de Taiwán 2026.

La presidenta de TLPGA, Huang Pi-hsun, comentó: "Los gloriosos logros de la Sra. Tu en el JLPGA Tour han sido motivo de orgullo para Taiwán. Agradezco el apoyo de Foxconn, que ha permitido que esta gira de ensueño regrese a Taiwán después de 48 años, y ofreció a las jóvenes jugadoras un escenario para desafiar al mundo".

El vicepresidente de JLPGA, Takako Matsuo, declaró: "En los últimos dos años, hemos sido testigos de que TLPGA y Foxconn llevaron con éxito el juego a un nivel de élite Como uno de los torneos emblemáticos de Asia este año, esperamos traer jugadoras japonesas a Taiwán en marzo para una competencia de alto nivel".

El lote completo de premios es el segundo más alto en el JLPGA Tour para 2026 y es otro récord del torneo patrocinado por Foxconn desde que se inauguró en 2024. Originalmente establecida como un campeonato de jugadores, la competencia se ha distinguido por sus excepcionales puntos de clasificación, considerables premios y deportividad de élite.

El Torneo de Golf Femenino Foxconn de Taiwán 2026 se celebrará del 12 al 15 de marzo en el Orient Golf & Country Club de Taoyuan Siga la acción y manténgase al día a través del Facebook oficial del torneo y del Instagram oficial de Foxconn.

