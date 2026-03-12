O impulso global acelera: vendas internacionais da GAC mais que dobraram em relação ao ano anterior em fevereiro

GUANGZHOU, China, 12 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Com base em um início forte em janeiro, a GAC alcançou um crescimento explosivo em seus mercados internacionais em fevereiro. As vendas de fevereiro ultrapassaram 11.125 unidades, um aumento impressionante de 114% em relação ao ano anterior. As vendas acumuladas nos dois primeiros meses ultrapassaram 25.126 unidades, um aumento de 86% em relação ao ano anterior, demonstrando um forte impulso de expansão global. Este desempenho excepcional é impulsionado pela filosofia da GAC, "GAC impulsionada pela tecnologia, avançando no alcance global com um ecossistema de cadeia completa", orientada pela estratégia abrangente "Uma GAC 2.0".

Esse rápido crescimento geral decorre de avanços simultâneos em vários mercados regionais. Desde o início do ano, as regiões internacionais da GAC têm apresentado um crescimento sinérgico e generalizado. Por meio de estratégias precisas de entrada no mercado e modelos de negócios ágeis, a GAC está expandindo com eficiência a presença de sua marca em coordenadas globais importantes, acelerando sua presença em mercados essenciais, incluindo Ásia-Pacífico, Oriente Médio e Europa.

As vendas acumuladas na Ásia-Pacífico cresceram 130% ano a ano nos primeiros dois meses, com um crescimento significativo em mercados como Cingapura, Indonésia e Filipinas. Hong Kong se destacou como um ator particularmente forte. Guiadas pela estratégia "Uma GAC 2.0" e pela iniciativa "AÇÃO em Hong Kong", as vendas da GAC na região continuaram a subir. Em fevereiro, a GAC ficou entre as duas principais marcas chinesas de veículos elétricos e entre as três principais marcas automotivas em Hong Kong, refletindo um forte reconhecimento local.

Ao mesmo tempo, impulsionada pela execução contínua da iniciativa "AÇÃO no Oriente Médio", a região do Oriente Médio viu suas vendas acumuladas aumentarem 282% em relação ao ano anterior nos primeiros dois meses. Vários mercados importantes alcançaram um crescimento exponencial, com vendas acumuladas no Iraque, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos aumentando 116%, 420% e 336%, respectivamente.

Na Europa, as vendas no varejo grego aumentaram mais de 20% mês a mês em fevereiro. Este impulso sustentado do mercado sinaliza que as operações de canal da GAC na Europa entraram em uma trajetória ascendente e saudável.

Olhando para o futuro, a GAC continuará comprometida com o longo prazo e com o aprofundamento de suas operações localizadas. Ao introduzir mais produtos de alta tecnologia e alta qualidade, aprimorar as redes de serviços e otimizar a experiência do usuário, a GAC continuará a cumprir seu compromisso "No local, para o local" por meio do compartilhamento de tecnologia e da cocriação de ecossistemas. A GAC está comprometida em se tornar uma marca automotiva confiável para consumidores em todo o mundo e criar mais valor de baixo carbono, verde e inteligente para uma vida móvel melhor para os consumidores globais.

Para mais informações sobre a GAC, acesse: https://www.gacgroup.com/en ou siga-nos nas redes sociais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931389/1.jpg

FONTE GAC