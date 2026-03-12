La dynamique mondiale s'accélère : les ventes de GAC à l'international ont plus que doublé en février en glissement annuel

GUANGZHOU, Chine, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur un solide départ en janvier, GAC a enregistré une croissance explosive sur ses marchés internationaux en février. Les ventes de février ont dépassé les 11 125 unités, soit une augmentation stupéfiante de 114 % en glissement annuel. Les ventes cumulées pour les deux premiers mois ont dépassé 25 126 unités, soit une hausse de 86 % en glissement annuel, ce qui témoigne d'une forte dynamique d'expansion mondiale. Ces excellentes performances sont le fruit de la philosophie de GAC « axée sur la technologie, avec une portée mondiale grâce à un écosystème à chaîne complète », guidée par la stratégie globale « Un GAC 2.0 ».

1

Cette croissance globale rapide est le résultat de percées simultanées sur plusieurs marchés régionaux. Depuis le début de l'année, les régions internationales de GAC ont connu une croissance synergique et généralisée. Grâce à des stratégies précises d'entrée sur le marché et à des modèles commerciaux agiles, GAC étend efficacement la présence de sa marque sur les principales coordonnées mondiales, intensifiant sa présence sur les marchés clés, notamment l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Europe.

Les ventes cumulées de la région Asie-Pacifique ont augmenté de 130 % en glissement annuel au cours des deux premiers mois, avec une croissance significative sur des marchés tels que Singapour, l'Indonésie et les Philippines. Hong Kong s'est distingué par ses performances particulièrement élevées. Guidées par la stratégie « Un GAC 2.0 » et l'initiative « ACTION Hong Kong », les ventes de GAC dans la région ont continué à augmenter. En février, GAC s'est classé parmi les deux premières marques chinoises de véhicules électriques et les trois premières marques automobiles à Hong Kong, ce qui témoigne d'une forte reconnaissance locale.

Parallèlement, grâce à la poursuite de l'initiative « ACTION Moyen-Orient », la région du Moyen-Orient a vu ses ventes cumulées augmenter de 282 % en glissement annuel au cours des deux premiers mois. Plusieurs marchés clés ont connu une croissance exponentielle, les ventes cumulées en Irak, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis ayant augmenté respectivement de 116 %, 420 % et 336 %.

En Europe, les ventes au détail en Grèce ont augmenté de plus de 20 % en glissement mensuel en février. Cette dynamique soutenue du marché indique que les opérations de distribution de GAC en Europe sont entrées dans une trajectoire saine et ascendante.

À l'avenir, GAC continuera à s'engager sur le long terme et à approfondir ses opérations locales. En introduisant davantage de produits de haute technologie et de haute qualité, en améliorant les réseaux de services et en optimisant l'expérience des utilisateurs, GAC continuera à respecter son engagement « Par le local, pour le local » par le biais du partage des technologies et de la co-création d'écosystèmes. GAC s'engage à devenir une marque automobile fiable pour les consommateurs du monde entier et à créer davantage de valeur verte, intelligente et à faible émission de carbone afin d'améliorer la vie mobile des consommateurs mondiaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur GAC, veuillez consulter le site https://www.gacgroup.com/en ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2931389/1.jpg