Globale Dynamik gewinnt an Fahrt: Auslandsumsatz von GAC im Februar gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt

GUANGZHOU, China, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Aufbauend auf einem starken Start im Januar erzielte GAC im Februar ein explosives Wachstum in seinen internationalen Märkten. Im Februar wurden mehr als 11.125 Fahrzeuge verkauft, was einer Steigerung von 114 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der kumulierte Absatz in den ersten beiden Monaten überstieg 25.126 Einheiten, was einem Anstieg von 86 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und eine robuste globale Expansionsdynamik demonstriert. Diese herausragende Leistung basiert auf der Philosophie „Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem" (Technologieorientiertes GAC, Ausbau der globalen Reichweite durch ein lückenloses Ökosystem) und wird von der übergeordneten Strategie „One GAC 2.0" geleitet.

Dieses schnelle Gesamtwachstum ist auf gleichzeitige Durchbrüche auf mehreren regionalen Märkten zurückzuführen. Seit Beginn des Jahres zeigen die internationalen Regionen von GAC ein synergistisches und breit gefächertes Wachstum. Mit präzisen Markteintrittsstrategien und flexiblen Geschäftsmodellen baut GAC seine Markenpräsenz an den wichtigsten globalen Koordinaten effizient aus und vergrößert seine Präsenz in Kernmärkten wie dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Europa.

Der kumulierte Umsatz im asiatisch-pazifischen Raum stieg in den ersten beiden Monaten um 130 % im Vergleich zum Vorjahr, mit signifikantem Wachstum in Märkten wie Singapur, Indonesien oder den Philippinen. Hongkong stach als besonders wachstumsstarke Region hervor. Geleitet von der Strategie „One GAC 2.0" und der Initiative „Hong Kong ACTION" sind die Verkaufszahlen von GAC in der Region kontinuierlich gestiegen. Im Februar rangierte GAC unter den beiden führenden Marken für Elektrofahrzeuge Chinas und unter den drei führenden Automobilmarken in Hongkong, womit das Unternehmen seine starke lokale Popularität unterstreicht.

Parallel dazu stiegen die kumulierten Umsätze im Nahen Osten in den ersten beiden Monaten aufgrund der weiteren Umsetzung der Initiative „Middle East ACTION" im Vergleich zum Vorjahr um 282 %. Mehrere Schlüsselmärkte verzeichneten ein exponentielles Wachstum, wobei die kumulierten Umsätze im Irak, in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten um 116 %, 420 % bzw. 336 % zulegten.

In Europa stiegen die griechischen Einzelhandelsumsätze im Februar im Vergleich zum Vormonat um über 20 %. Diese anhaltende Marktdynamik deutet darauf hin, dass das Vertriebsgeschäft von GAC in Europa einen gesunden Wachstumspfad eingeschlagen hat.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich GAC weiterhin für Langfristigkeit und die Vertiefung seiner lokalen Aktivitäten einsetzen. Durch die Einführung weiterer hochwertiger Hightech-Produkte, den Ausbau des Servicenetzwerks und die Optimierung der Benutzererfahrung wird GAC sein Versprechen „In Local, For Local" durch Technologieaustausch und die gemeinsame Schaffung eines Ökosystems weiterhin erfüllen. GAC hat sich zum Ziel gesetzt, eine zuverlässige Automarke für Verbraucher auf der ganzen Welt zu werden und mehr kohlenstoffarme, grüne und intelligente Werte für ein besseres mobiles Leben für globale Verbraucher zu schaffen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2931389/1.jpg