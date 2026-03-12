El impulso mundial se acelera: las ventas de GAC en el extranjero aumentaron más del doble interanual en febrero

GUANGZHOU, China, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras un sólido comienzo en enero, GAC logró un crecimiento asombroso en sus mercados extranjeros en febrero. Las ventas de febrero superaron las 11.125 unidades, un increíble aumento interanual del 114 %. Las ventas acumuladas durante los primeros dos meses superaron las 25.126 unidades, un 86 % más interanual, lo que demuestra un sólido impulso en su expansión mundial. Este desempeño estelar está impulsado por la filosofía de GAC "GAC impulsada por la tecnología: avanzando en el alcance mundial con un ecosistema de cadena completa", guiada por la estrategia general "One GAC 2.0".

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Este rápido crecimiento general se debe a avances simultáneos en múltiples mercados regionales. Desde principios de año, las regiones en el extranjero de GAC han mostrado un crecimiento sinérgico y generalizado. A través de estrategias precisas de entrada al mercado y modelos comerciales ágiles, GAC está expandiendo su presencia de marca de una manera eficiente en coordenadas clave a nivel mundial, al acelerar su presencia en mercados centrales como Asia-Pacífico, Medio Oriente y Europa.

Las ventas acumuladas de Asia-Pacífico crecieron un 130 % interanual en los primeros dos meses, con un crecimiento significativo en mercados como Singapur, Indonesia y Filipinas. Hong Kong se destacó como un actor particularmente fuerte. Guiadas por la estrategia "One GAC 2.0" y la iniciativa "ACCIÓN en Hong Kong", las ventas de GAC en la región han seguido aumentando. En febrero, GAC se ubicó entre las dos primeras marcas chinas de vehículos eléctricos y entre las tres primeras de todas las marcas de automóviles en Hong Kong, lo que refleja un fuerte reconocimiento local.

Al mismo tiempo, impulsada por la ejecución en curso de la iniciativa "ACCIÓN en Medio Oriente", la región de Medio Oriente registró un aumento acumulado de las ventas del 282 % interanual en los primeros dos meses. Varios mercados clave lograron un crecimiento exponencial, con ventas acumuladas en Irak, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que se dispararon en un 116 %, 420 % y 336 %, respectivamente.

En Europa, las ventas minoristas griegas aumentaron más del 20 % intermensual en febrero. Este impulso sostenido del mercado indica que las operaciones de canal de GAC en Europa han entrado en una trayectoria saludable y ascendente.

De cara al futuro, GAC seguirá comprometida con el largo plazo y profundizando sus operaciones localizadas. Al introducir más productos de alta tecnología y alta calidad, mejorar las redes de servicios y optimizar la experiencia del usuario, GAC continuará cumpliendo su compromiso "De forma local, para los locales" al compartir tecnología y crear ecosistemas de forma conjunta. GAC se compromete con convertirse en una marca automotriz confiable para los consumidores de todo el mundo y crear más valor bajo en carbono, ecológico e inteligente para una mejor vida móvil para los consumidores de todo el mundo.

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FUENTE GAC