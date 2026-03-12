글로벌 모멘텀 가속화: GAC의 2월 해외 판매 전년 대비 두 배 넘게 증가

광저우, 중국 2026년 3월 12일 /PRNewswire/ -- GAC가 1월 호실적을 바탕으로 2월 해외 시장에서 폭발적인 성장세를 기록했다. 2월 판매량은 1만 1125대를 돌파하며 전년 대비 114%라는 경이로운 증가율을 보였다. 올해 첫 두 달 간 누적 판매량은 2만 5126대를 넘어 전년 대비 86% 증가하며 강력한 글로벌 확장 모멘텀을 입증했다. 이 같은 눈부신 성과는 '원 GAC 2.0(One GAC 2.0)'이라는 종합 전략에 따라 '기술 주도 GAC, 풀체인 생태계로 글로벌 진출 가속화(Tech-Driven GAC, Advancing Global Reach with a Full-Chain Ecosystem)'라는 철학이 원동력이 된 결과다.

이처럼 급격한 총체적 성장세는 여러 시장에서의 동시 다발적인 돌파구 마련에서 비롯됐다. GAC는 올해 초부터 해외 지역에서 시너지를 내며 폭넓은 성장세를 보여주고 있다. 정교한 시장 진입 전략과 민첩한 비즈니스 모델을 통해 전 세계 주요 거점에서 브랜드 인지도를 효율적으로 높이고 있으며, 아시아 태평양, 중동, 유럽을 포함한 핵심 시장에서 존재감을 빠르게 넓혀가고 있다.

아시아 태평양 지역에서 첫 두 달간 누적 판매량은 전년 대비 130% 성장했으며, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀 등의 시장에서 괄목할 만한 성장을 거뒀다. 특히 홍콩은 매우 강력한 성과를 낸 곳으로 주목받았다. '원 GAC 2.0' 전략과 '홍콩 액션(Hong Kong ACTION)' 이니셔티브에 따라 이 지역에서 GAC 매출은 계속 상승하고 있다. 2월 GAC는 홍콩 내 중국 전기차 브랜드 중 2위, 전체 자동차 브랜드 중 3위를 기록하며 현지의 높은 인지도를 확인했다.

동시에 '중동 액션(Middle East ACTION)' 이니셔티브의 지속적인 실행에 힘입어 첫 두 달 간 중동 지역 내 누적 판매량도 전년 대비 282% 급증했다. 여러 주요 시장이 기하급수적인 성장세를 기록했으며 이라크, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE)의 누적 판매량은 각각 116%, 420%, 336%씩 치솟았다.

유럽에서는 그리스의 2월 소매 판매량이 전월 대비 20% 이상 증가했다. 이 같은 지속적인 시장 모멘텀은 유럽 내에서 GAC의 채널 운영이 건강한 상승 궤도에 진입했음을 시사하는 것이다.

GAC는 앞으로 장기주의를 고수하며 현지화 운영을 심화하는 데 전념할 계획이다. 첨단 기술과 고품질 제품을 더 많이 도입하고 서비스 네트워크를 강화하며 사용자 경험을 최적화함으로써 기술 공유와 생태계 공동 창출을 통해 '인 로컬, 포 로컬(In Local, For Local)' 약속을 계속 이행해 나아간다는 복안이다. GAC는 전 세계 소비자들에게 신뢰받는 자동차 브랜드가 되고, 글로벌 소비자들의 이동 편의 개선을 위해 저탄소, 친환경, 지능형 가치를 더 많이 창출하기 위해 매진하고 있다.

GAC에 관해 더 자세한 사항은 https://www.gacgroup.com/en에 접속하거나 소셜 미디어 계정을 팔로우하면 확인할 수 있다.

SOURCE GAC