AION V atinge novo marco: vendas globais crescem 179% em abril e modelo lidera estudo APEAL da J.D. Power para BEVs compactos

GUANGZHOU, China, 16 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Em abril deste ano, o AION V registrou um aumento de 179% nas vendas globais em relação ao ano anterior, mantendo seu forte ritmo de crescimento. O AION V já está disponível em diversos países e regiões ao redor do mundo, incluindo a RAE de Hong Kong, Tailândia, Singapura e Austrália, com planos de entrar em mercados como Reino Unido, Espanha e França em um futuro próximo. A popularidade contínua do AION V nos mercados globais é sustentada por sua excepcional qualidade de produto e por sua sólida reputação entre os usuários.

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Esse forte "boca a boca" foi plenamente validado por pesquisas autoritativas. No estudo do Índice de Atratividade de Produtos de Veículos de Nova Energia (NEV-APEAL) da J.D. Power China 2026, o AION V atingiu a pontuação de 837 pontos, ocupando o primeiro lugar no segmento de SUVs elétricos a bateria compactos. O estudo foca em experiências reais de propriedade do veículo de 2 a 6 meses, medindo a satisfação e a atratividade do proprietário em dimensões como condução, carregamento e inteligência. Por trás dessa alta pontuação estão o reconhecimento e o afeto genuínos dos proprietários do AION V.

A segurança sempre foi o alicerce mais forte do AION V. Projetado para atender aos padrões de segurança de cinco estrelas, o modelo é equipado com a avançada tecnologia Magazine Battery 2.0 e um airbag de cortina lateral ultralongo de 2,3 metros, líder na categoria. O modelo também recebeu as classificações máximas de cinco estrelas em segurança tanto no Euro NCAP quanto no ANCAP.

Com suas qualidades abrangentes, o AION V conquistou forte reconhecimento da mídia especializada e de consumidores em múltiplos mercados internacionais. Na Austrália, foi finalista do prêmio "Drive Car of the Year 2026 – Melhor Veículo Elétrico Abaixo de AUD 60.000", concedido pelo importante veículo de comunicação Drive. No Sudeste Asiático, venceu prêmios como "SUV Elétrico Categoria A do Ano 2025" em Singapura e "Veículo Elétrico Mais Popular" na Indonésia. Essas honrarias são um forte testemunho da competitividade global do AION V.

Do crescimento nas vendas aos prêmios autoritativos, da segurança intransigente ao reconhecimento global, o AION V está se tornando uma referência para os SUVs elétricos inteligentes chineses no cenário mundial. A GAC continuará a cumprir sua missão de criar produtos elétricos inteligentes de alta qualidade para usuários globais, ao mesmo tempo em que acelera sua jornada rumo a um palco internacional ainda mais amplo.

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FONTE GAC