El impulso global se acelera: las ventas internacionales de GAC se duplicaron en febrero

GUANGZHOU, China, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Tras un sólido comienzo en enero, GAC logró un crecimiento explosivo en sus mercados internacionales en febrero. Las ventas de febrero superaron las 11.125 unidades, un asombroso aumento interanual del 114 %. Las ventas acumuladas durante los dos primeros meses superaron las 25.126 unidades, un 86 % más que en el mismo período del año anterior, lo que demuestra un sólido impulso de expansión global. Este excelente desempeño se debe a la filosofía de GAC de "GAC impulsado por la tecnología, impulsando el alcance global con un ecosistema de cadena completa", guiada por la estrategia general "One GAC 2.0".

Este rápido crecimiento general se debe a avances simultáneos en múltiples mercados regionales. Desde principios de año, las regiones de GAC en el extranjero han mostrado un crecimiento sinérgico y generalizado. Mediante estrategias precisas de entrada al mercado y modelos de negocio ágiles, GAC está expandiendo eficientemente la presencia de su marca en regiones globales clave, acelerando su presencia en mercados clave como Asia-Pacífico, Oriente Medio y Europa.

Las ventas acumuladas en Asia-Pacífico crecieron un 130 % interanual durante los dos primeros meses, con un crecimiento significativo en mercados como Singapur, Indonesia y Filipinas. Hong Kong destacó por su excelente desempeño. Gracias a la estrategia "One GAC 2.0" y la iniciativa "Hong Kong ACTION", las ventas de GAC en la región han seguido aumentando. En febrero, GAC se ubicó entre las dos principales marcas chinas de vehículos eléctricos y entre las tres primeras de todas las marcas de automóviles en Hong Kong, lo que refleja un sólido reconocimiento local.

Simultáneamente, gracias a la ejecución continua de la iniciativa "ACCIÓN en Oriente Medio", la región de Oriente Medio experimentó un aumento interanual del 282 % en sus ventas acumuladas durante los dos primeros meses. Varios mercados clave experimentaron un crecimiento exponencial, con incrementos del 116, 420 y 336 % en las ventas acumuladas en Irak, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, respectivamente.

En Europa, las ventas minoristas griegas aumentaron más de un 20 % intermensual en febrero. Este impulso sostenido del mercado indica que las operaciones de canal de GAC en Europa han iniciado una trayectoria ascendente y saludable.

De cara al futuro, GAC mantendrá su compromiso con el largo plazo y la profundización de sus operaciones locales. Mediante la introducción de más productos de alta tecnología y calidad, la mejora de las redes de servicio y la optimización de la experiencia del usuario, GAC seguirá cumpliendo su compromiso "En lo local, para lo local" mediante el intercambio de tecnología y la cocreación de ecosistemas. GAC se compromete a convertirse en una marca automotriz confiable para los consumidores de todo el mundo y a generar más valor bajo en carbono, ecológico e inteligente para una mejor vida móvil para los consumidores globales.

