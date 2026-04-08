O nível de engajamento global dos funcionários é o mais baixo desde 2020

O baixo nível de engajamento custa à economia global mais de US$ 10 trilhões em perda de produtividade

WASHINGTON, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- O nível de engajamento global dos funcionários caiu para 20% em 2025, ante um pico de 23% em 2022, marcando a primeira vez que a Gallup registra dois anos consecutivos de declínio no engajamento global. Apesar dos ganhos de longo prazo, incluindo um aumento de oito pontos desde 2009, a recente recessão sinaliza desafios crescentes para as organizações em todo o mundo, de acordo com o último relatório State of the Global Workplace da Gallup.

Cada ponto percentual de engajamento representa aproximadamente 21 milhões de funcionários globalmente. Embora a tendência de longo prazo mostre melhora na qualidade do trabalho para milhões de pessoas, os recentes declínios são motivo de preocupação.

O baixo engajamento continua a ter um custo econômico significativo. Em 2024, a falta de engajamento resultou em uma perda estimada de US$ 10 trilhões em produtividade em todo o mundo — o equivalente a 9% do PIB global.

O declínio global do engajamento em 2025 foi geograficamente generalizado, sem que nenhuma região passasse por um aumento. O sul da Ásia (-5 pontos) registrou a maior queda.

Os gerentes continuam a gerar declínios no nível de engajamento global

A recente queda no nível de engajamento global é em grande parte impulsionada pelo declínio do engajamento dos gerentes. Desde 2022, o engajamento dos gerentes caiu nove pontos percentuais, incluindo uma queda de cinco pontos apenas em 2025 (de 27% para 22%). Em contrapartida, o engajamento entre os colaboradores individuais permaneceu em grande parte estável.

Os gerentes têm sido historicamente mais engajados do que os funcionários que lideram, mas essa diferença diminuiu significativamente. Hoje, os gerentes não estão mais engajados do que os colaboradores individuais, sinalizando uma mudança crítica na dinâmica do local de trabalho.

Dados regionais ressaltam a tendência. No sul da Ásia — impulsionado em grande parte pela Índia — o nível de engajamento dos gerentes diminuiu oito pontos em 2025, juntamente com uma redução no número de gerentes, sugerindo que o achatamento organizacional pode estar contribuindo para um menor engajamento.

Os gerentes também desempenham um papel fundamental nas tendências emergentes do local de trabalho, incluindo a adoção de inteligência artificial. A pesquisa da Gallup nos EUA descobriu que as iniciativas lideradas por gerentes e a integração de sistemas são os principais impulsionadores do uso frequente de IA nas organizações.

"Este relatório estabelece uma linha de base global para a eficácia da gestão na era da IA", diz o CEO da Gallup, Jon Clifton, "As empresas estão investindo pesadamente em IA, mas os resultados não estão aparecendo no resultado final. Os dados da Gallup apontam para uma resposta que o mundo corporativo ignorou em grande parte: o gerente."

As percepções do mercado de trabalho global se mantêm estáveis em meio a mudanças regionais

Cerca de metade dos funcionários (52%) diz que é um "bom momento" para encontrar um emprego, um aumento de um ponto percentual em 2025. O otimismo em relação ao mercado de trabalho aumentou entre os funcionários que trabalham exclusivamente de forma presencial, mas diminuiu entre os que trabalham remotamente ou têm a opção de trabalhar remotamente, provavelmente refletindo a menor disponibilidade de vagas para trabalho remoto.

Regionalmente, a Austrália/Nova Zelândia (-12 pontos) e os Estados Unidos e Canadá (-10 pontos) passaram pelas quedas mais acentuadas no otimismo do mercado de trabalho.

Embora a Austrália/Nova Zelândia permaneça acima da média global, os EUA e o Canadá agora estão entre as regiões menos otimistas do mundo.

O bem-estar dos funcionários melhora ligeiramente, mas permanece sob pressão

O bem-estar global dos funcionários melhorou pela primeira vez em três anos, com 34% dos funcionários classificados como prósperos, um aumento de um ponto percentual em relação a 2024. Os ganhos foram liderados por aumentos na América Latina e Caribe e na Europa.

No entanto, as emoções negativas diárias — incluindo estresse, raiva e tristeza — permanecem elevadas em comparação com os níveis pré-pandemia, sugerindo uma mudança duradoura na forma como os funcionários experimentam o trabalho e a vida.

Os líderes relatam maior bem-estar e engajamento geral do que os colaboradores individuais, mas são significativamente mais propensos a experimentar estresse, raiva, tristeza e solidão diários. Apesar desses desafios, o engajamento desempenha um papel crítico de proteção: os gerentes engajados relatam níveis mais baixos de emoções negativas e têm uma probabilidade substancialmente maior de prosperar do que seus colegas menos engajados.

Sobre a Gallup

A Gallup oferece análises e consultoria para ajudar líderes e organizações a resolver seus problemas mais urgentes. Combinando mais de 80 anos de experiência com seu alcance global, a Gallup sabe mais sobre as atitudes e comportamentos de funcionários, clientes, estudantes e cidadãos do que qualquer outra organização no mundo.

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FONTE GALLUP, INC