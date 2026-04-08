Das weltweite Mitarbeiterengagement sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2020

Geringes Engagement kostet die Weltwirtschaft mehr als 10 Billionen Dollar an Produktivitätsverlusten

WASHINGTON, 8. April 2026 /PRNewswire/ -- Das weltweite Mitarbeiterengagement sank im Jahr 2025 auf 20 %, nachdem es 2022 einen Höchststand von 23 % erreicht hatte. Damit verzeichnete Gallup zum ersten Mal zwei aufeinanderfolgende Jahre mit einem Rückgang des weltweiten Engagements. Trotz langfristiger Verbesserungen, darunter ein Anstieg um acht Prozentpunkte seit 2009, deutet der jüngste Rückgang laut Gallups aktuellem State-of-the-Global-Workplace- Bericht auf wachsende Herausforderungen für Unternehmen weltweit hin

Jeder Prozentpunkt beim Engagement entspricht weltweit etwa 21 Millionen Beschäftigten. Zwar zeigt der langfristige Trend eine Verbesserung der Arbeitsqualität für Millionen von Menschen, doch geben die jüngsten Rückgänge Anlass zur Sorge.

Ein geringes Engagement ist weiterhin mit erheblichen wirtschaftlichen Kosten verbunden. 2024 führte mangelndes Engagement weltweit zu einem geschätzten Produktivitätsverlust von 10 Billionen US-Dollar – das entspricht 9 % des globalen BIP.

Der weltweite Rückgang des Engagements im Jahr 2025 war geografisch weit verbreitet, wobei keine Region einen Anstieg verzeichnete. Südasien (-5 Punkte) verzeichnete den größten Rückgang.

Führungskräfte treiben den Rückgang des globalen Engagements weiter voran

Der jüngste Rückgang des globalen Engagements ist größtenteils auf das sinkende Engagement der Führungskräfte zurückzuführen. Seit 2022 ist das Engagement der Führungskräfte um neun Prozentpunkte gesunken, darunter allein ein Rückgang um fünf Punkte im Jahr 2025 (von 27 % auf 22 %). Im Gegensatz dazu ist das Engagement der Mitarbeiter weitgehend stabil geblieben.

Führungskräfte waren in der Vergangenheit engagierter als die von ihnen geführten Mitarbeiter, doch dieser Abstand hat sich deutlich verringert. Heute sind Führungskräfte nicht engagierter als einzelne Mitarbeiter, was auf eine entscheidende Veränderung in der Dynamik am Arbeitsplatz hindeutet.

Regionale Daten unterstreichen diesen Trend. In Südasien – vor allem getrieben durch Indien – sank das Engagement der Führungskräfte 2025 um acht Prozentpunkte, parallel zu einem Rückgang der Anzahl der Führungskräfte, was darauf hindeutet, dass eine Abflachung der Organisationsstruktur möglicherweise zu einem geringeren Engagement beiträgt.

Führungskräfte spielen auch eine zentrale Rolle bei aufkommenden Trends am Arbeitsplatz, einschließlich der Einführung künstlicher Intelligenz. Eine Gallup-Studie in den USA zeigt, dass von Führungskräften geleitete Initiativen und die Systemintegration die wichtigsten Treiber für den häufigen Einsatz von KI in Unternehmen sind.

„Dieser Bericht legt eine globale Basis für die Effektivität des Managements im KI-Zeitalter fest", sagt Jon Clifton, CEO von Gallup. „Unternehmen investieren massiv in KI, aber die Ergebnisse schlagen sich nicht im Geschäftsergebnis nieder. Die Daten von Gallup weisen auf eine Antwort hin, die die Unternehmenswelt weitgehend ignoriert hat: die Führungskraft."

Globale Einschätzungen des Arbeitsmarktes bleiben trotz regionaler Verschiebungen stabil

Etwa die Hälfte der Beschäftigten (52 %) gibt an, dass es ein „guter Zeitpunkt" sei, einen Job zu finden – ein Anstieg um einen Prozentpunkt im Jahr 2025. Der Optimismus hinsichtlich des Arbeitsmarktes stieg bei Vollzeit-Vor-Ort-Mitarbeitern, ging jedoch bei Remote-Mitarbeitern und solchen, die remote arbeiten können, zurück, was wahrscheinlich auf eine geringere Verfügbarkeit von Remote-Möglichkeiten zurückzuführen ist.

Regional verzeichneten Australien/Neuseeland (-12 Punkte) sowie die Vereinigten Staaten und Kanada (-10 Punkte) den stärksten Rückgang beim Optimismus auf dem Arbeitsmarkt.

Während Australien/Neuseeland weiterhin über dem globalen Durchschnitt liegt, zählen die USA und Kanada nun zu den weltweit am wenigsten optimistischen Regionen.

Das Wohlbefinden der Beschäftigten verbessert sich leicht, steht aber weiterhin unter Druck

Das globale Wohlbefinden der Mitarbeiter hat sich zum ersten Mal seit drei Jahren verbessert: 34 % der Mitarbeiter werden als „blühend" eingestuft, ein Prozentpunkt mehr als 2024. Angeführt wurden die Zuwächse von Lateinamerika und der Karibik und Europa.

Allerdings bleiben die täglichen negativen Emotionen – darunter Stress, Wut und Traurigkeit – im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie erhöht, was auf eine dauerhafte Veränderung in der Art und Weise hindeutet, wie Mitarbeiter Arbeit und Leben erleben.

Führungskräfte berichten von einem insgesamt höheren Wohlbefinden und Engagement als einzelne Mitarbeiter, erleben jedoch deutlich häufiger täglichen Stress, Wut, Traurigkeit und Einsamkeit. Trotz dieser Herausforderungen spielt das Engagement eine entscheidende schützende Rolle: Engagierte Führungskräfte berichten von einem geringeren Ausmaß an negativen Emotionen und sind deutlich häufiger „aufblühend" als ihre weniger engagierten Kollegen.

Informationen zu Gallup

Gallup liefert Analysen und Ratschläge, um Führungskräfte und Organisationen bei der Lösung ihrer dringendsten Probleme zu unterstützen. Durch die Kombination von mehr als 80 Jahren Erfahrung und seiner globalen Reichweite weiß Gallup mehr über die Einstellungen und Verhaltensweisen von Mitarbeitern, Kunden, Studenten und Bürgern als jede andere Organisation auf der Welt.

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