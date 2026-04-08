글로벌 직원 몰입도, 2020년 이후 최저 수준으로 하락

낮은 몰입도, 생산성 손실로 글로벌 경제에 10조 달러 이상 비용 유발

워싱턴, 2026년 4월 8일 /PRNewswire/ -- 갤럽(Gallup)의 최신 글로벌 직장 실태(State of the Global Workplace) 보고서에 따르면, 2025년 글로벌 직원 몰입도가 2022년 최고치인 23%에서 하락한 20%를 기록해 갤럽이 글로벌 몰입도에서 2년 연속 하락을 기록한 최초의 사례가 되었다. 2009년 이후 8%포인트 증가를 포함한 장기적인 성과에도 불구하고, 최근의 하락은 전 세계 조직들이 직면한 과제가 커지고 있음을 시사한다.

몰입도의 각 퍼센트포인트는 전 세계 약 2100만 명의 직원을 나타낸다. 장기적인 추세는 수백만 명의 업무 품질이 향상했음을 보여주지만, 최근의 하락은 우려의 원인이 되고 있다.

낮은 몰입도는 계속해서 상당한 경제적 비용을 수반한다. 2024년 비참여로 인해 전 세계적으로 약 10조 달러의 생산성 손실이 발생했으며, 이는 글로벌 GDP의 9%에 해당한다.

2025년의 글로벌 몰입도 하락은 지리적으로 광범위하게 나타났으며, 어떤 지역도 증가를 경험하지 못했다. 남아시아(-5%포인트)가 가장 큰 하락 폭을 보였다.

관리자, 글로벌 몰입도 하락의 지속적인 주요 원인

최근 글로벌 몰입도 하락은 주로 관리자 몰입도 하락에 의해 주도되고 있다. 2022년 이후 관리자 몰입도는 9%포인트 하락했으며, 2025년 한 해에만 5%포인트(27%에서 22%로) 하락했다. 반면 개별 기여자들의 몰입도는 대체로 안정적인 상태를 유지하고 있다.

관리자들은 역사적으로 그들이 이끄는 직원들보다 더 높은 몰입도를 보여왔지만, 그 격차가 크게 좁혀졌다. 오늘날 관리자들은 개별 기여자들보다 몰입도가 더 높지 않으며, 이는 직장 역동성의 중대한 변화를 알리는 신호다.

지역별 데이터는 이 추세를 뒷받침한다. 주로 인도가 이끄는 남아시아에서 2025년 관리자 몰입도가 8%포인트 하락했으며, 관리자 수 감소와 함께 조직 평탄화가 낮은 몰입도에 기여하고 있을 수 있음을 시사한다.

관리자들은 또한 인공지능 도입을 포함한 새로운 직장 트렌드에서 핵심적인 역할을 한다. 미국에서의 갤럽 연구에 따르면 관리자 주도 이니셔티브와 시스템 통합이 조직 내 빈번한 AI 사용의 핵심 동인으로 나타났다.

갤럽의 존 클리프턴(Jon Clifton) 최고경영자는 "이 보고서는 AI 시대의 경영 효율성에 대한 글로벌 기준을 수립한다"며 "기업들은 AI에 막대한 투자를 하고 있지만, 그 결과가 손익에 반영되지 않고 있다. 갤럽의 데이터는 기업 세계가 대체로 간과해 온 관리자라는 답을 가리키고 있다"고 말했다.

지역별 변화 속에서도 글로벌 취업 시장 인식은 안정적

약 절반의 직원(52%)이 일자리를 찾기에 '좋은 시기'라고 답해, 2025년 1%포인트 상승했다. 취업 시장 낙관론은 완전 현장 근무자 사이에서 높아진 반면 원격 및 원격 가능 직원들 사이에서는 하락했으며, 이는 원격 기회의 감소를 반영하는 것으로 보인다.

지역별로는 호주 및 뉴질랜드(-12%포인트)와 미국 및 캐나다(-10%포인트)에서 취업 시장 낙관론이 가장 급격히 하락했다.

호주 및 뉴질랜드는 글로벌 평균을 상회하고 있지만, 미국 및 캐나다는 현재 전 세계에서 가장 낙관론이 낮은 지역 중 하나로 꼽힌다.

직원 웰빙, 소폭 개선됐지만 압박 지속

글로벌 직원 웰빙이 3년 만에 처음으로 개선되어 직원의 34%가 번영 상태로 분류됐으며, 2024년 대비 1%포인트 상승했다. 이러한 성장은 라틴아메리카 및 카리브해 지역과 유럽의 증가에 의해 주도됐다.

그러나 스트레스, 분노, 슬픔을 포함한 일상적인 부정적 감정은 팬데믹 이전 수준에 비해 여전히 높은 상태로, 직원들이 업무와 삶을 경험하는 방식에서 지속적인 변화가 있음을 시사한다.

리더들은 개별 기여자들보다 전반적인 웰빙과 몰입도가 높다고 보고하지만, 일상적인 스트레스, 분노, 슬픔, 외로움을 경험할 가능성이 현저히 높다. 이러한 과제에도 불구하고 몰입도는 중요한 보호 역할을 한다. 몰입도가 높은 관리자는 부정적 감정 수준이 낮고, 몰입도가 낮은 동료들에 비해 번영 상태에 있을 가능성이 실질적으로 더 높다.

갤럽 소개

갤럽은 리더와 조직이 가장 시급한 문제를 해결하는 데 도움이 되는 분석 및 조언을 제공한다. 80년 이상의 경험과 글로벌 도달 범위를 결합해, 갤럽은 세계 어떤 조직보다 직원, 고객, 학생, 시민의 태도와 행동에 대해 더 많이 인지하고 있다.

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SOURCE GALLUP, INC