L'engagement des salariés dans le monde atteint son niveau le plus bas depuis 2020

Le manque d'engagement coûte à l'économie mondiale plus de 10 000 milliards de dollars en perte de productivité

WASHINGTON, 8 avril 2026 /PRNewswire/ -- L'engagement des employés au niveau mondial est tombé à 20 % en 2025, en baisse par rapport à un pic de 23 % en 2022, marquant la première fois que Gallup a enregistré deux années consécutives de baisse de l'engagement mondial. Malgré des progrès à long terme, notamment une hausse de huit points depuis 2009, le récent recul laisse présager des difficultés croissantes pour les organisations du monde entier, selon le dernier State of the Global Workplace report.

Chaque point de pourcentage d'engagement représente environ 21 millions d'employés dans le monde. Si la tendance à long terme montre une amélioration de la qualité du travail pour des millions de personnes, les baisses récentes sont préoccupantes.

Le manque d'engagement continue de représenter un coût économique important. En 2024, le désengagement a entraîné une perte de productivité estimée à 10 000 milliards de dollars dans le monde, soit l'équivalent de 9 % du PIB mondial.

Le déclin mondial de l'engagement en 2025 s'est étendu géographiquement, aucune région n'ayant connu d'augmentation. L'Asie du Sud (-5 points) a connu la plus forte baisse.

Les managers continuent de faire reculer l'engagement mondial

La baisse récente de l'engagement mondial est en grande partie due à la diminution de l'engagement des gestionnaires. Depuis 2022, l'engagement des gestionnaires a chuté de neuf points de pourcentage, dont une baisse de cinq points pour la seule année 2025 (de 27 % à 22 %). En revanche, l'engagement des contributeurs individuels est resté largement stable.

Les cadres ont toujours été plus engagés que les employés qu'ils dirigent, mais l'écart s'est considérablement réduit. Aujourd'hui, les cadres ne sont pas plus engagés que les collaborateurs individuels, ce qui marque un changement radical dans la dynamique du lieu de travail.

Les données régionales soulignent cette tendance. En Asie du Sud – principalement sous l'impulsion de l'Inde – l'engagement des managers a baissé de huit points en 2025, parallèlement à une réduction du nombre de managers, ce qui suggère que l'aplatissement de l'organisation peut contribuer à la baisse de l'engagement.

Les managers jouent également un rôle essentiel dans les nouvelles tendances du monde du travail, notamment l'adoption de l'intelligence artificielle. Une étude Gallup menée aux États-Unis révèle que les initiatives menées par les dirigeants et l'intégration des systèmes sont les principaux moteurs de l'utilisation fréquente de l'IA au sein des entreprises.

« Ce rapport établit une base de référence mondiale pour l'efficacité du management à l'ère de l'IA », déclare Jon Clifton, PDG de Gallup, « Les entreprises investissent massivement dans l'IA, mais les résultats ne se traduisent pas dans les comptes. Les données de Gallup indiquent une réponse que le monde de l'entreprise a largement ignorée : le manager. »

Les perceptions du marché mondial de l'emploi restent stables malgré les changements régionaux

Près de la moitié des salariés (52 %) déclarent que c'est un « bon moment » pour trouver un emploi, soit une hausse d'un point de pourcentage par rapport à 2025. L'optimisme à l'égard du marché de l'emploi s'est accru chez les travailleurs entièrement sur place, mais a diminué chez les travailleurs à distance ou capables de travailler à distance, ce qui reflète probablement la diminution des possibilités d'emploi à distance.

Au niveau régional, c'est en Australie et en Nouvelle-Zélande (-12 points) ainsi qu'aux États-Unis et au Canada (-10 points) que l'optimisme concernant le marché de l'emploi a connu les baisses les plus marquées.

Si l'Australie et la Nouvelle-Zélande restent au-dessus de la moyenne mondiale, les États-Unis et le Canada figurent désormais parmi les régions les moins optimistes du monde.

Le bien-être des salariés s'améliore légèrement mais reste sous pression

Le bien-être des employés au niveau mondial s'est amélioré pour la première fois en trois ans, 34 % des employés étant considérés comme épanouis, soit une hausse d'un point de pourcentage par rapport à 2024. Ces progrès ont été principalement portés par la croissance enregistrée en Amérique latine et dans les Caraïbes, ainsi qu'en Europe.

Toutefois, les émotions négatives quotidiennes – notamment le stress, la colère et la tristesse – restent élevées par rapport aux niveaux prépandémiques, ce qui suggère un changement durable dans la manière dont les employés vivent leur travail et leur vie.

Les dirigeants font état d'un bien-être général et d'un engagement plus élevés que les collaborateurs individuels, mais ils sont nettement plus susceptibles d'éprouver quotidiennement du stress, de la colère, de la tristesse et de la solitude. Malgré ces difficultés, l'engagement joue un rôle protecteur essentiel : Les managers engagés font état d'un niveau inférieur d'émotions négatives et sont nettement plus susceptibles d'être prospères que leurs homologues moins engagés.

A propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus urgents. Comptant plus de 80 ans d'expérience et bénéficiant d'une portée mondiale, Gallup en sait plus sur les attitudes et les comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens que n'importe quelle autre organisation à travers le monde.

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