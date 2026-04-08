El compromiso de los empleados a nivel mundial cae a su nivel más bajo desde 2020

El bajo compromiso le cuesta a la economía mundial más de 10 billones de dólares en pérdida de productividad

WASHINGTON, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El compromiso de los empleados en todo el mundo disminuyó al 20 % en 2025, tras haber alcanzado un máximo del 23 % en 2022. Esto representa la primera vez que Gallup registra dos años consecutivos de descensos en esta métrica a nivel mundial. A pesar de los logros a largo plazo, que incluyen un aumento de ocho puntos desde 2009, la reciente tendencia a la baja señala desafíos crecientes para las organizaciones de todo el mundo, según el informe más reciente de Gallup, State of the Global Workplace (Estado del lugar de trabajo a nivel mundial).

Cada punto porcentual de compromiso representa a 21 millones de empleados aproximadamente en todo el mundo. Si bien la tendencia a largo plazo muestra una mejora en la calidad del trabajo para millones de personas, los recientes descensos son un motivo de preocupación.

El bajo compromiso continúa generando un costo económico significativo. En 2024, la falta de compromiso resultó en una pérdida de productividad estimada en 10 billones de dólares a nivel mundial, lo que equivale al 9 % del producto interno bruto mundial.

La disminución mundial del compromiso en 2025 fue generalizada desde el punto de vista geográfico, ya que ninguna región experimentó un aumento. El sur de Asia (-5 puntos) registró la caída más pronunciada.

Los gerentes continúan generando los descensos en el compromiso a nivel mundial

La reciente caída en el compromiso mundial se debe, en gran medida, al descenso del compromiso por parte de los gerentes. Desde 2022, el compromiso de los gerentes ha disminuido en nueve puntos porcentuales, incluida una caída de cinco puntos tan solo en 2025 (del 27 % al 22 %). Por el contrario, el compromiso entre los colaboradores individuales se ha mantenido estable en su mayor parte.

Históricamente, los gerentes han mostrado un mayor compromiso que los empleados a su cargo, pero esa brecha se ha reducido de manera significativa. En la actualidad, los gerentes no están más comprometidos que los colaboradores individuales, lo que indica un cambio crítico en la dinámica del lugar de trabajo.

Los datos regionales resaltan esta tendencia. En el sur de Asia, conducido en gran medida por la India, el compromiso de los gerentes disminuyó ocho puntos en 2025, junto con una reducción en su número total. Esto sugiere que la simplificación de la estructura organizativa podría estar contribuyendo a un menor compromiso.

Los gerentes también desempeñan un papel fundamental en las tendencias emergentes del lugar de trabajo, como la adopción de la inteligencia artificial. La investigación de Gallup en Estados Unidos señala que las iniciativas dirigidas por los gerentes y la integración de sistemas son factores clave para el uso frecuente de la IA dentro de las empresas.

"Este informe establece una base de referencia mundial para la eficacia de la gestión en la era de la IA", afirmó Jon Clifton, director ejecutivo de Gallup. "Las empresas realizan grandes inversiones en IA, pero los resultados no se reflejan en sus balances finales". "Los datos de Gallup apuntan a una respuesta que el mundo corporativo ha ignorado en gran medida: el gerente".

Las percepciones del mercado laboral mundial se mantienen estables en medio de cambios regionales

Cerca de la mitad de los empleados (52 %) afirma que es un "buen momento" para encontrar trabajo, lo que representa un aumento de un punto porcentual en 2025. El optimismo respecto al mercado laboral aumentó entre los trabajadores que asisten totalmente de forma presencial, pero disminuyó entre los empleados remotos o con capacidad de trabajo remoto. Es probable que esto refleje una menor disponibilidad de oportunidades a distancia.

A nivel regional, Australia y Nueva Zelanda (-12 puntos) y Estados Unidos y Canadá (-10 puntos) experimentaron las caídas más fuertes en el optimismo sobre el mercado laboral.

Si bien Australia y Nueva Zelanda se mantienen por encima del promedio mundial, Estados Unidos y Canadá se sitúan ahora entre las regiones menos optimistas a nivel mundial.

El bienestar de los empleados mejora ligeramente, pero sigue bajo presión

El bienestar global de los empleados mejoró por primera vez en tres años: el 34 % de los trabajadores se clasifican en una situación de prosperidad, un punto porcentual más que en 2024. Dichos avances fueron impulsados por los aumentos en América Latina y el Caribe y en Europa.

Sin embargo, las emociones negativas diarias, tales como el estrés, la ira y la tristeza, permanecen elevadas en comparación con los niveles previos a la pandemia. Esto sugiere un cambio duradero en la manera en que los empleados experimentan el trabajo y la vida.

Los líderes informan un mayor nivel de bienestar y compromiso general que los colaboradores individuales, pero tienen una probabilidad significativamente mayor de experimentar estrés, ira, tristeza y soledad de forma cotidiana. A pesar de estos desafíos, el compromiso cumple una función protectora fundamental: los gerentes comprometidos reportan niveles más bajos de emociones negativas y tienen muchas más probabilidades de prosperar que sus pares menos comprometidos.

Acerca de Gallup

Gallup proporciona análisis y asesoramiento para ayudar a los líderes y a las organizaciones a resolver sus problemas más urgentes. Combinando más de 80 años de experiencia con su alcance mundial, Gallup sabe más sobre las actitudes y comportamientos de los empleados, clientes, estudiantes y ciudadanos que cualquier otra organización en el mundo.

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FUENTE GALLUP, INC