全球員工敬業度跌至 2020 年以來新低

低敬業度令全球經濟因生產力損失而耗費超過 10 萬億美元

華盛頓2026年4月8日 /美通社/ -- 2025 年全球員工敬業度跌至 20%，低於 2022 年 23% 的高位，是 Gallup 記錄中首次出現連續兩年敬業度下滑。 Gallup 最新 State of the Global Workplace（全球職場狀況）報告指出，雖然長期趨勢向好（自 2009 年以來上升 8 個百分點），但近期的下跌意味全球企業正面對日益嚴峻的挑戰。

全球敬業度每相差 1 個百分點，便相當於約 2,100 萬名員工。 長期趨勢雖然反映數以百萬計員工的工作質素正在改善，但近期的下跌確實值得關注。

員工敬業度偏低，持續造成沉重的經濟損失。 2024 年，員工敬業度不足令全球生產力損失估計達 10 萬億美元，相等於全球本地生產總值 (GDP) 的 9%。

2025 年全球敬業度普遍下滑，且沒有任何地區錄得增長。 南亞下跌 5 個百分點，跌幅最大。

管理層繼續拖低全球敬業度

全球敬業度近期下跌，主因在於管理層敬業度下降。 2022 年至今，管理層敬業度累計下跌 9 個百分點，單在 2025 年已跌 5 個百分點（從 27% 降至 22%）。 反觀非管理崗位員工，其敬業度大致平穩。

過往管理層的敬業度一向高於下屬，惟此差距現已大幅收窄。 時至今日，管理層的敬業度已不再高於一般員工，反映職場生態正出現關鍵變化。

地區數據亦突顯這股走勢。 在南亞（主要由印度帶動），管理層敬業度在 2025 年下降了 8 個百分點，同時管理層人數亦減少，顯示組織扁平化可能導致敬業度下降。

在人工智能 (AI) 應用等新興職場趨勢中，管理層同樣擔當重要角色。 Gallup 在美國進行的研究顯示，由管理層推動的計劃及系統整合，是組織內部頻繁使用人工智能的主要動力。

Gallup 行政總裁 Jon Clifton 說：「此報告為人工智能時代的管理效能樹立全球基準。企業在人工智能方面投入巨資，但相關成果尚未反映於業績之中。 Gallup 的數據揭示企業界普遍忽視的答案：管理層。」

區域格局變動之間，全球就業市場觀感平穩

約有半數 (52%) 員工認為目前是求職的「好時機」，於 2025 年微升 1 個百分點。 全職在辦公室工作的員工對就業市場更為樂觀，惟遙距及可遙距工作的員工則趨向悲觀，或反映遙距職位空缺正在縮減。

按地區劃分，澳洲/紐西蘭（下跌 12 個百分點）及美國和加拿大（下跌 10 個百分點）的就業市場信心跌幅最為顯著。

澳洲/紐西蘭雖仍高於全球平均，但美國和加拿大目前已躋身全球最不樂觀地區之列。

員工福祉稍見好轉，惟壓力猶存

全球員工福祉三年來首次好轉，34% 的員工被歸類為蓬勃發展狀態，比 2024 年高出 1 個百分點。 拉丁美洲與加勒比海地區及歐洲的升幅最為明顯。

然而，日常的負面情緒（包括壓力、憤怒及悲傷）仍高於疫情前水平，反映員工在工作和生活上的感受已出現持久轉變。

管理層的整體福祉及敬業度雖高於一般員工，惟其每日承受壓力、憤怒、悲傷及孤獨的機率亦遠高於後者。 儘管挑戰重重，敬業度仍起關鍵保護之效：敬業的管理層負面情緒較少，且較其敬業度較低之同儕，更易達至蓬勃向上狀態。

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SOURCE GALLUP, INC