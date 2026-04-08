El compromiso global de los empleados cae a su nivel más bajo desde 2020

El bajo compromiso le cuesta a la economía global más de 10 billones de dólares en pérdida de productividad

WASHINGTON, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El compromiso global de los empleados cayó al 20 % en 2025, tras alcanzar un máximo del 23 % en 2022. Esta es la primera vez que Gallup registra dos años consecutivos de descenso en el compromiso global. A pesar de los avances a largo plazo, incluido un aumento de ocho puntos desde 2009, el reciente descenso indica crecientes desafíos para las organizaciones de todo el mundo, según el último informe de Gallup sobre el estado del lugar de trabajo global.

Cada punto porcentual de compromiso representa aproximadamente a 21 millones de empleados a nivel mundial. Si bien la tendencia a largo plazo muestra una mejora en la calidad del trabajo para millones, los recientes descensos son motivo de preocupación.

El bajo compromiso sigue teniendo un coste económico significativo. En 2024, la falta de compromiso resultó en una pérdida estimada de productividad de 10 billones de dólares a nivel mundial, equivalente al 9% del PIB mundial.

El descenso global del compromiso en 2025 fue geográficamente generalizado, sin que ninguna región experimentara un aumento. El sur de Asia (-5 puntos) registró la mayor caída.

Los gerentes siguen impulsando el descenso del compromiso global

La reciente caída en el compromiso global se debe principalmente a la disminución del compromiso de los gerentes. Desde 2022, el compromiso de los gerentes ha caído nueve puntos porcentuales, incluyendo una caída de cinco puntos solo en 2025 (del 27% al 22%). En contraste, el compromiso de los empleados individuales se ha mantenido prácticamente estable.

Históricamente, los gerentes han estado más comprometidos que los empleados a su cargo, pero esa brecha se ha reducido significativamente. Hoy en día, los gerentes no están más comprometidos que los empleados individuales, lo que indica un cambio crucial en la dinámica del lugar de trabajo.

Los datos regionales corroboran esta tendencia. En el sur de Asia —impulsado principalmente por India— el compromiso de los gerentes disminuyó ocho puntos en 2025, junto con una reducción en el número de gerentes, lo que sugiere que el aplanamiento organizacional podría estar contribuyendo a un menor compromiso.

Los gerentes también desempeñan un papel fundamental en las tendencias emergentes del lugar de trabajo, incluida la adopción de la inteligencia artificial. Un estudio de Gallup en Estados Unidos revela que las iniciativas lideradas por gerentes y la integración de sistemas son factores clave para el uso frecuente de la IA dentro de las organizaciones.

"Este informe establece una base global para la eficacia de la gestión en la era de la IA", afirmó Jon Clifton, consejero delegado de Gallup. "Las empresas están invirtiendo fuertemente en IA, pero los resultados no se reflejan en los beneficios. Los datos de Gallup apuntan a una respuesta que el mundo empresarial ha ignorado en gran medida: el gerente".

Las percepciones del mercado laboral global se mantienen estables en medio de cambios regionales

Aproximadamente la mitad de los empleados (52 %) afirma que es un 'buen momento' para encontrar trabajo, un punto porcentual más que en 2025. El optimismo en el mercado laboral aumentó entre los trabajadores presenciales, pero disminuyó entre los empleados que trabajan a distancia o con capacidad para ello, lo que probablemente refleja una menor disponibilidad de oportunidades de trabajo remoto.

A nivel regional, Australia/Nueva Zelanda (-12 puntos) y Estados Unidos y Canadá (-10 puntos) experimentaron las mayores caídas en el optimismo del mercado laboral.

Si bien Australia/Nueva Zelanda se mantiene por encima del promedio mundial, Estados Unidos y Canadá se encuentran ahora entre las regiones menos optimistas del mundo.

El bienestar de los empleados mejora ligeramente, pero sigue bajo presión

El bienestar global de los empleados mejoró por primera vez en tres años, con un 34 % de los empleados clasificados como prósperos, un punto porcentual más que en 2024. Los avances se observaron principalmente en Latinoamérica y el Caribe, y en Europa.

Sin embargo, las emociones negativas diarias —como el estrés, la ira y la tristeza— siguen siendo elevadas en comparación con los niveles previos a la pandemia, lo que sugiere un cambio duradero en la forma en que los empleados experimentan el trabajo y la vida.

Los líderes reportan un mayor bienestar y compromiso general que los empleados individuales, pero son significativamente más propensos a experimentar estrés, ira, tristeza y soledad a diario. A pesar de estos desafíos, el compromiso desempeña un papel protector fundamental: los gerentes comprometidos reportan menores niveles de emociones negativas y son sustancialmente más propensos a prosperar que sus colegas menos comprometidos.

Acerca de Gallup

Gallup ofrece análisis y asesoramiento para ayudar a líderes y organizaciones a resolver sus problemas más apremiantes. Con más de 80 años de experiencia y alcance global, Gallup conoce mejor que ninguna otra organización en el mundo las actitudes y comportamientos de empleados, clientes, estudiantes y ciudadanos.

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