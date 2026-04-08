世界の従業員エンゲージメント、2020年以来最低水準に低下

エンゲージメントの低さにより、世界経済は10兆ドル以上の生産性損失を被っている

ワシントン、2026年4月8日/PRNewswire/ -- Gallupの最新State of the Global Workplaceレポートによると、世界の従業員エンゲージメントは2022年のピークである23%から2025年には20%に低下し、2009年以来初めて世界全体で低下に転じました。2009年以来8ポイント上昇するなど長期的には改善している一方で、このところの低下は、Gallupの最新State of the Global Workplace レポートが示すとおり、世界中の組織にとって課題が増していることを示しています。

エンゲージメントの1ポイントは、世界全体で約2,100万人の従業員に相当します。長期的な傾向としては、何百万人もの仕事の質の向上を示しているものの、最近の低下は懸念材料です。

エンゲージメントの低さは、依然として大きな経済的コストをもたらしています。2024年には、ディスエンゲージメントにより、世界全体で推定10兆ドルの生産性損失が生じ、これは世界のGDPの9%に相当しました。

2025年の世界的なエンゲージメント低下は地理的に広範囲に及び、上昇した地域はありませんでした。南アジア（-5ポイント）が最大の落ち込みとなりました。

世界のエンゲージメント低下を引き続き主導するマネジャー

最近の世界的なエンゲージメント低下は、主としてマネジャーのエンゲージメント低下によるものです。2022年以来、マネジャーのエンゲージメントは9ポイント低下しており、そのうち2025年だけで5ポイント低下しました（27%から22%）。対照的に、個人貢献者のエンゲージメントはおおむね横ばいで推移しています。

マネジャーは歴史的に、自らが率いる従業員よりもエンゲージメントが高い傾向にありましたが、その差は大幅に縮小しています。今日では、マネジャーのエンゲージメントは個人貢献者と変わらない水準となっており、職場の力学における重大な変化を示しています。

地域別データは、この傾向を裏付けています。インドが主因となっている南アジアでは、2025年にマネジャーのエンゲージメントが8ポイント低下し、同時にマネジャーの人数も減少しており、組織のフラット化がエンゲージメント低下の一因である可能性が示唆されています。

マネジャーは、人工知能の導入を含む新たな職場トレンドにおいても重要な役割を担っています。Gallupが米国で実施した調査では、マネジャー主導の取り組みとシステム統合が、組織内でAIが頻繁に利用されるための主な要因であることが分かりました。

GallupのCEOであるJon Cliftonは、次のように述べています。「このレポートは、AI時代におけるマネジメントの有効性に関する世界的な基準線を示すものです。企業はAIに多額の投資を行っていますが、その成果は最終利益に表れていません。Gallupのデータは、企業がこれまでほとんど無視してきた問いへの答えを示しています。それは、マネジャーです。」

世界の雇用市場に対する認識は、地域動向の変化がある中でも安定

従業員の約半数（52%）が、仕事を見つけるのに「良い時期」だと答えており、2025年に1ポイント上昇しました。雇用市場に対する楽観的な見方は、完全出社の従業員では高まった一方で、リモート勤務の従業員とリモート勤務が可能な従業員では低下しており、利用可能な就業機会の減少を反映している可能性があります。

地域別では、オーストラリア/ニュージーランド（-12ポイント）と米国およびカナダ（-10ポイント）で、雇用市場への楽観度が最も大きく低下しました。

オーストラリア/ニュージーランドは依然として世界平均を上回っている一方、米国・カナダは現在、世界で最も楽観度の低い地域の1つとなっています。

従業員のウェルビーイングはやや改善も、なお圧力下に

世界の従業員ウェルビーイングは3年ぶりに改善し、繁栄していると分類された従業員は34%で、2024年から1ポイント上昇しました。増加は中南米・カリブ地域および欧州が主導しました。

しかし、ストレス、怒り、悲しみを含む日々のネガティブ感情は、パンデミック前の水準と比べて依然として高く、仕事と生活の質に長期的な悪影響が及んでいることを示しています。

リーダーは、個人貢献者よりも全体的なウェルビーイングとエンゲージメントが高い一方で、日々ストレス、怒り、悲しみ、孤独感を経験する可能性も大幅に高くなっています。こうした課題はあるものの、エンゲージメントは重要な保護要因として機能しています。エンゲージメントの高いマネジャーは、そうでないマネジャーと比べて、ネガティブ感情の水準が低く、繁栄している可能性が大幅に高くなっています。

Gallupについて

Gallupは、リーダーや組織が最も差し迫った課題を解決できるよう、分析と助言を提供しています。80年以上にわたる経験とグローバルな展開を通じて、Gallupは、従業員、顧客、学生、市民の態度や行動について、世界のどの組織よりも深く理解しています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2928688/Gallup_CORP_P_b_cmyk_Logo.jpg

SOURCE GALLUP, INC