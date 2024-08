O paclitaxel ligado à albumina da Kexing Biopharm obteve aprovação do mercado da UE

SHENZHEN, China, 1 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em 28 de julho de 2024, a Kexing Biopharm anunciou a aprovação pela Comissão Europeia para o Apexelsin®, o medicamento genérico do Abraxane® (Nab-paclitaxel) da Bristol Myers Squibb e da Celgene. O Apexelsin® é desenvolvido pela WhiteOak Pharmaceutical B.V. e a Kexing Biopharm é responsável pela comercialização deste produto fora dos EUA.

O paclitaxel ligado à albumina com nanopartículas oferece vantagens significativas para uso clínico, proporcionando maior segurança e maior adesão do paciente, em comparação com o paclitaxel à base de solvente e o paclitaxel lipossomal. É amplamente aceito no ambiente clínico e tem um valor fundamental na oncologia. Além disso, as diretrizes da European Society for Medical Oncology (ESMO) o recomendam como tratamento de primeira linha para câncer de pâncreas metastático e câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC), bem como uma opção de segunda linha para câncer de mama. O câncer de mama é um dos tipos de câncer mais comuns em mulheres na região da UE, e há um grande espaço no mercado para medicamentos para tratamento do câncer de mama.

Nos últimos anos, o setor farmacêutico chinês iniciou uma expansão significativa para os mercados internacionais. Mas, na verdade, a Kexing Biopharm começou seus empreendimentos internacionais há 20 anos com seus principais produtos. Nos últimos anos, a empresa introduziu mais de uma dúzia de medicamentos chineses de alta qualidade nos mercados emergentes, melhorando a acessibilidade aos medicamentos para os pacientes locais.

A aprovação do paclitaxel ligado à albumina pela UE aumentará a competitividade da empresa no mercado farmacêutico internacional. Isso também significa que a Kexing Biopharm, além de sua presença consolidada em mercados emergentes, está expandindo seus esforços de comercialização para o mercado europeu. O mercado da UE representa um marco importante na estratégia de comercialização da empresa no exterior. Até o momento, a Kexing Biopharm está avançando com o registro do Apexelsin® em dezenas de mercados emergentes fora da Europa. Com o lançamento bem-sucedido deste produto na UE, a Kexing Biopharm expandirá ainda mais seu alcance global de vendas, atendendo a mais pacientes e profissionais de saúde.

FONTE Kexing Biopharm