Albumine-gebonden paclitaxel van Kexing Biopharm goedgekeurd voor EU-markt

SHENZHEN, China, 1 augustus 2024 /PRNewswire/ -- Op 28 juli 2024 kondigde Kexing Biopharm aan dat de Europese Commissie Apexelsin®, het generieke geneesmiddel voor Abraxane®(Nab-paclitaxel) van Bristol Myers Squibb en Celgene heeft goedgekeurd. Apexelsin® is ontwikkeld door WhiteOak Pharmaceutical B.V. Kexing Biopharm zal het product buiten de VS op de markt brengen.

Paclitaxel geformuleerd als albumine-gebonden nanodeeltjes biedt aanzienlijke voordelen voor klinisch gebruik, met verbeterde veiligheid en hogere therapietrouw van patiënten, in vergelijking met paclitaxel op basis van een oplosmiddel en als liposomale formulering. Het wordt algemeen geaccepteerd in de klinische setting en heeft een cruciale waarde in de oncologie. Bovendien wordt het in de richtlijnen van de European Society for Medical Oncology (ESMO) aanbevolen als eerstelijnsbehandeling voor uitgezaaide alvleesklierkanker en niet-kleincellige longkanker (NSCLC) en als tweedelijnsoptie voor borstkanker. Borstkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten bij vrouwen in de EU-regio met een grote markt voor geneesmiddelen voor de behandeling van borstkanker.

De afgelopen jaren is de Chinese farmaceutische industrie aanzienlijk uitgebreid naar internationale markten. Maar het was Kexing Biopharm die 20 jaar geleden actief haar kernproducten begon te verkopen op de internationale markt. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf meer dan een dozijn Chinese geneesmiddelen van hoge kwaliteit geïntroduceerd in opkomende markten, waardoor de toegankelijkheid van medicijnen voor lokale patiënten is verbeterd.

De goedkeuring van albumine-gebonden paclitaxel door de EU zal de concurrentiepositie van het bedrijf op de internationale farmaceutische markt versterken. Dit betekent ook dat Kexing Biopharm, naast haar langdurige aanwezigheid in opkomende markten, haar handelsinspanningen uitbreidt naar de Europese markt. De EU-markt is een belangrijke mijlpaal in de overzeese marketingstrategie van het bedrijf. Tot op heden is Kexing Biopharm bezig met de registratie van Apexelsin® in tientallen opkomende markten buiten Europa. Met de succesvolle lancering van dit product in de EU zal Kexing Biopharm haar wereldwijde verkoopbereik verder uitbreiden en meer patiënten en zorgverleners van dienst zijn.