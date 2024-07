Le paclitaxel lié à l'albumine de Kexing Biopharm obtient une autorisation de mise sur le marché de l'UE

SHENZHEN, Chine, 31 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le 28 juillet 2024, Kexing Biopharm a annoncé l'approbation par la Commission européenne d'Apexelsin®, le médicament générique de l'Abraxane®(Nab-paclitaxel) de Bristol Myers Squibb et Celgene. Apexelsin® est développé par WhiteOak Pharmaceutical B.V. et Kexing Biopharm est en charge de la mise sur le marché de ce produit en dehors des États-Unis.

Le paclitaxel lié à une nanoparticule d'albumine présente des avantages significatifs pour l'utilisation clinique, en améliorant l'innocuité et en augmentant l'observance des patients par rapport au paclitaxel à base de solvant et au paclitaxel liposomal. Il est largement accepté dans le cadre clinique et revêt une valeur cruciale en oncologie. En outre, les lignes directrices de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) le recommandent comme traitement de première intention pour le cancer du pancréas métastatique et le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), ainsi que comme option de deuxième intention pour le cancer du sein. Le cancer du sein est l'un des types de cancer les plus répandus chez les femmes dans l'Union européenne, et il existe un vaste marché pour les médicaments destinés au traitement du cancer du sein.

Ces dernières années, l'industrie pharmaceutique chinoise s'est lancée dans une expansion significative sur les marchés internationaux. Kexing Biopharm a commencé ses activités internationales il y a 20 ans avec ses produits de base. Ces dernières années, l'entreprise a lancé plus d'une douzaine de médicaments chinois de haute qualité sur les marchés émergents, améliorant ainsi l'accès aux médicaments pour les patients locaux.

L'approbation par l'UE du paclitaxel lié à l'albumine renforcera la compétitivité de l'entreprise sur le marché pharmaceutique international. Cela signifie également que Kexing Biopharm, en plus de sa présence de longue date sur les marchés émergents, étend ses efforts de mise sur le marché européen. Le marché européen représente une étape importante dans la stratégie de commercialisation à l'étranger de l'entreprise. À ce jour, Kexing Biopharm procède à l'enregistrement d'Apexelsin® dans des dizaines de marchés émergents en dehors de l'Europe. Avec le lancement réussi de ce produit dans l'UE, Kexing Biopharm élargira encore son champ d'action commercial à l'échelle mondiale, au service d'un plus grand nombre de patients et de prestataires de soins de santé.