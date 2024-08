Albumin-gebundenes Paclitaxel von Kexing Biopharm erhält EU-Marktzulassung

SHENZHEN, China, 1. August 2024 /PRNewswire/ -- Am 28. Juli 2024 gab Kexing Biopharm die Genehmigung der Europäischen Kommission für Apexelsin® bekannt, das Generikum zu Abraxane®(Nab-Paclitaxel) von Bristol Myers Squibb und Celgene. Apexelsin® wurde von WhiteOak Pharmaceutical B.V. entwickelt und Kexing Biopharm ist für die Vermarktung dieses Produkts außerhalb der USA verantwortlich.

An Albumin gebundenes Paclitaxel in Nanopartikeln bietet im Vergleich zu lösungsmittelbasiertem Paclitaxel und liposomalem Paclitaxel erhebliche Vorteile für den klinischen Einsatz, da es eine höhere Sicherheit und eine bessere Patientencompliance bietet. Sie ist in der klinischen Praxis weithin akzeptiert und hat in der Onkologie einen hohen Stellenwert. Darüber hinaus wird es in den Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) als Erstlinienbehandlung für metastasierten Bauchspeicheldrüsenkrebs und nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) sowie als Zweitlinienoption für Brustkrebs empfohlen. Brustkrebs ist eine der häufigsten Krebsarten bei Frauen in der EU-Region, und es gibt einen großen Markt für Medikamente zur Behandlung von Brustkrebs.

In den letzten Jahren hat die chinesische Pharmaindustrie eine beträchtliche Expansion auf internationale Märkte eingeleitet. Aber eigentlich begann Kexing Biopharm seine internationalen Unternehmungen vor 20 Jahren mit seinen Kernprodukten. In den letzten Jahren hat das Unternehmen mehr als ein Dutzend hochwertiger chinesischer Medikamente in Schwellenländern eingeführt und so den Zugang zu Medikamenten für lokale Patienten verbessert.

Die Zulassung von Albumin-gebundenem Paclitaxel durch die EU wird die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem internationalen Pharmamarkt stärken. Es bedeutet auch, dass Kexing Biopharm zusätzlich zu seiner langjährigen Präsenz in den Schwellenländern seine Vermarktungsbemühungen auf den europäischen Markt ausdehnt. Der EU-Markt ist ein wichtiger Meilenstein in der Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens im Ausland. Bis heute hat Kexing Biopharm die Registrierung von Apexelsin® in Dutzenden von Schwellenländern außerhalb Europas vorangetrieben. Mit der erfolgreichen Einführung dieses Produkts in der EU wird Kexing Biopharm seine globale Vertriebsreichweite weiter ausbauen und mehr Patienten und Gesundheitsdienstleister bedienen.