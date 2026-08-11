O Parque Esportivo The Ellinikon abre ao público à medida que o maior projeto de regeneração urbana da Europa avança rumo à conclusão

ATENAS, Grécia, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O The Ellinikon, o maior projeto de regeneração urbana da Europa, liderado pela LAMDA Development, alcançou um importante marco com a inauguração do Parque Esportivo The Ellinikon, o primeiro complexo público de grande porte dedicado a esportes e bem-estar do projeto. A inauguração marca um passo significativo na transformação do antigo Aeroporto Internacional de Atenas em uma cidade costeira de nova geração, à medida que a construção avança em ritmo acelerado nos bairros residenciais, nos destinos comerciais emblemáticos e na icônica Riviera Tower.

The Ellinikon Sports Park Opens to All as Europe’s Largest Urban Regeneration Project Accelerates Toward Completion Speed Speed

Com uma área de 287.000 metros quadrados, o Parque Esportivo The Ellinikon foi projetado como um destino aberto e acessível, voltado tanto para atletas de alto rendimento quanto para atletas recreativos, famílias, turistas e todos os moradores de Atenas, reforçando o esporte, o bem-estar e o espaço público como elementos centrais da visão do projeto para uma cidade de 15 minutos. O parque conta com um complexo de atletismo concluído, campos de futebol e áreas para arremesso, além de quadras abertas para tênis e basquete, dormitórios para atletas, áreas de recreação multifuncionais e 115.000 metros quadrados de amplos espaços verdes paisagísticos e de acesso livre.

O Parque Esportivo já demonstrou sua capacidade de acolher eventos de classe mundial no início deste ano, quando recebeu milhares de espectadores para Etapa Super Especial EKO do Rally da Acrópole do Campeonato Mundial de Rally da FIA de 2026, oferecendo uma amostra do potencial das competições internacionais, da programação comunitária e dos eventos públicos que o local tem capacidade para receber.

Odisseas Athanasiou, CEO da LAMDA Development, declarou: "A entrega da primeira fase do Parque Esportivo ao público representa um marco importante e altamente simbólico para o The Ellinikon. Este é o momento em que o The Ellinikon abre verdadeiramente suas portas ao público, permitindo que a população vivencie em primeira mão os primeiros elementos tangíveis do novo estilo de vida que está tomando forma como parte do maior projeto de regeneração urbana da Europa. Para todos nós, este é um passo importante em uma jornada que começou há anos, impulsionada por uma visão, perseverança e uma profunda crença em nosso propósito."

Com a inauguração do Parque Esportivo, as obras seguem em ritmo acelerado em todos os distritos do The Ellinikon, com a expansão dos bairros residenciais e os destinos comerciais emblemáticos avançando rumo à conclusão e a Riviera Tower atingindo sua altura final.

Os bairros residenciais continuam em expansão.

O portfólio residencial do The Ellinikon continua a crescer com o recente lançamento do The Courtyards, o mais novo empreendimento do bairro Little Athens. Projetado pelo aclamado escritório grego AUDO Architects, o empreendimento reúne 324 residências contemporâneas distribuídas em 11 edifícios, com apartamentos de um a quatro quartos inspirados no moderno estilo de vida mediterrâneo. Algumas coberturas selecionadas incluem amplos terraços, enquanto 35 residências no térreo oferecem jardins privativos com piscina ou jacuzzi. Todas as residências incluem estacionamento subterrâneo e depósito privativo.

A construção está avançando nos projetos residenciais do The Ellinikon, com as primeiras unidades previstas para entrega no início de 2027, seguidas pela entrega progressiva de unidades residenciais adicionais ao longo de 2027. Em mais um marco importante, foi revelada a primeira residência modelo totalmente concluída do projeto Promenade Heights, em Little Athens. Ela oferece a experiência inaugural de uma casa pronta dentro do The Ellinikon e proporciona um primeiro vislumbre da qualidade, do design e do acabamento que definirão a comunidade.

Destinos de varejo emblemáticos avançam

A construção também continua no Riviera Galleria, um destino sofisticado de compras e gastronomia projetado pelo renomado arquiteto japonês Kengo Kuma. Com uma área de 23 mil metros quadrados, o espaço pretende reunir uma seleção exclusiva de conceitos internacionais e gregos de moda, estilo de vida e gastronomia, ao longo de todo o dia, até a noite. Sua cobertura arquitetônica ondulada é inspirada no movimento da água. Com previsão de conclusão da construção para o início de 2027, o Riviera Galleria já teve suas Cartas de Intenções assinadas, abrangendo 76% de sua área bruta locável.

Em outra área do The Ellinikon, a construção do The Ellinikon Mall, projetado pelo escritório de arquitetura internacionalmente aclamado Aedas, já está em andamento. Com o objetivo de se tornar o maior e mais avançado destino de compras da Grécia e um dos principais destinos de compras, entretenimento e lazer do sul da Europa, o projeto iniciou recentemente sua construção, após sessões de engajamento comunitário que delinearam os cronogramas de implementação, as medidas de monitoramento ambiental e os planos de gestão de tráfego. Com uma área bruta locável de 100 mil metros quadrados, o shopping combinará ambientes internos e externos por meio de um design híbrido e sustentável, integrando perfeitamente lojas, restaurantes, entretenimento e espaços públicos verdes. As Cartas de Intenções assinadas já alcançaram 70% da área bruta locável total do shopping, refletindo a forte demanda dos varejistas antes de sua conclusão prevista para 2029.

A inauguração do Parque Esportivo The Ellinikon, juntamente com a conclusão estrutural da Torre Riviera, a conclusão da construção da Riviera Galleria, o início da construção do The Ellinikon Mall, o avanço contínuo dos bairros residenciais e o lançamento do LAMDA Labs, demonstram a concretização acelerada de um dos empreendimentos de uso misto mais ambiciosos do mundo.

Para obter informações adicionais sobre o The Ellinikon, visite https://theellinikon.com.gr/

Para obter informações adicionais sobre a LAMDA Development, visite https://www.lamdadev.com

FONTE Lamda Development