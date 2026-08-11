유럽 최대 도시재생사업이 완공을 향해 속도를 내는 가운데, 디 엘리니콘 스포츠파크가 모두에게 개방

아테네, 그리스 , 2026년 8월 11일 /PRNewswire/ -- 람다 디벨롭먼트(LAMDA Development)가 주도하는 유럽 최대 도시재생사업 디 엘리니콘(The Ellinikon)이 사업의 첫 대규모 공공 스포츠 및 웰니스 공간인 엘리니콘 스포츠파크(The Ellinikon Sports Park)를 개장하며 중요한 이정표를 세웠다. 이번 개장은 옛 아테네 국제공항을 차세대 해안도시로 탈바꿈시키는 데 중요한 진전을 이뤘다는 의미다. 동시에 주거 지역과 대표적인 상업시설, 상징적인 리베라 타워(Riviera Tower)에서도 공사가 빠르게 진행되고 있다.

디 엘리니콘 스포츠파크는 28만 7000㎡ 규모로 전문 선수와 생활체육 이용자뿐 아니라 가족, 관광객 및 모든 아테네 시민이 이용할 수 있는 개방적이고 접근성 높은 공간으로 설계됐다. 스포츠와 웰니스, 공공 공간이 '15분 도시'라는 사업 비전의 핵심 요소로 자리매김하도록 한 것이다. 공원에는 완공된 육상경기장과 축구장, 투척경기장을 비롯해 자유롭게 이용할 수 있는 테니스장과 농구장, 선수 숙소, 다목적 여가 공간 외에도 11만 5000㎡에 달하는 조경, 녹지 공간이 넓게 조성돼 있다.

The Ellinikon Sports Park Opens to All as Europe’s Largest Urban Regeneration Project Accelerates Toward Completion Speed Speed

스포츠파크는 올해 초 2026 FIA 월드랠리챔피언십 아크로폴리스 랠리 EKO 슈퍼 스페셜 스테이지(EKO Super Special Stage of the 2026 FIA World Rally Championship Acropolis Rally)를 개최, 관중 수천 명을 맞이하면서 세계적 수준의 행사를 치를 역량을 이미 입증한 바 있다. 향후 이곳에서 열릴 국제대회와 지역사회 프로그램 및 공공행사의 모습을 미리 보여줬다는 평가다.

오디세아스 아타나시우(Odisseas Athanasiou) 람다 디벨롭먼트의 CEO는 "스포츠파크 1단계를 대중에게 개방한 것은 엘리니콘에 중요하면서도 매우 상징적인 이정표"라며 "이 순간 엘리니콘은 진정으로 대중에게 문을 열었고, 시민들은 유럽 최대 도시재생사업에서 생겨나고 있는 새로운 삶의 첫 가시적 요소를 직접 체험할 기회를 얻게 됐다. 이는 비전과 끈기, 목표에 대한 깊은 믿음을 토대로 수년 전 시작된 여정에서 우리 모두가 큰 걸음을 내디뎠다는 의미"라고 말했다.

스포츠파크가 문을 여는 가운데 디 엘리니콘의 모든 지구에서 공사가 계속 속도를 내고 있다. 주거 지역은 계속 확대되고 있고, 대표적인 상업시설은 완공을 향해 나아가고 있으며, 리베라 타워(Riviera Tower)는 최종 높이에 도달하고 있다.

주거 지역 지속 확대

디 엘리니콘의 주거 포트폴리오는 리틀 아테네(Little Athens) 지역의 최신 주거단지 더 컷야즈(The Courtyards)가 최근 공개되면서 계속 확대되고 있다. 저명한 그리스 건축사무소 아우도 아키텍츠(AUDO Architects)가 설계한 단지로 건물 11동에 현대적인 주택 324가구가 조성되며, 현대적인 지중해식 생활에서 영감을 받은 침실 1~4개짜리 주택을 공급하게 된다. 일부 펜트하우스에는 넓은 옥상 테라스가 마련되며, 1층 주택 35가구에는 수영장이나 자쿠지가 딸린 전용 정원이 마련된다. 모든 주택에 지하 주차장과 전용 수납공간이 제공된다.

디 엘리니콘의 여러 주택 사업에서 공사가 진행 중이며, 첫 주택은 2027년 초 인도될 예정이다. 이후 2027년 내내 추가로 주택이 단계적으로 공급된다. 또 리틀 아테네(Little Athens)의 프롬나드 하이츠(Promenade Heights) 프로젝트에서 처음으로 완공된 쇼케이스 주택도 공개되며 또 다른 이정표가 됐다. 디 엘리니콘에서 최초로 완성된 주거 공간을 체험하고 향후 이 지역사회의 특징이 될 품질과 디자인, 장인정신을 미리 만나 볼 기회다.

대표 상업시설 공사도 순항 중

일본의 저명한 건축가 구마 겐고(Kengo Kuma)가 설계한 프리미엄 쇼핑, 외식 공간 리베라 갤러리아(Riviera Galleria)에서도 공사가 계속되고 있다. 2만 3000㎡ 규모 시설로 낮부터 저녁까지 이용할 수 있도록 엄선된 글로벌 및 그리스 패션, 라이프스타일, 외식 브랜드를 한자리에 모으는 것이 목표다. 물의 움직임에서 영감을 받은 물결 모양의 건축 캐노피가 특징이다. 2027년 초 준공 예정으로 이미 전체 임대 가능 면적의 76%에 대해 주요 조건 합의서(Heads of Terms)가 체결됐다.

디 엘리니콘의 다른 지역에서는 세계적으로 명성이 높은 건축사무소 에이다스(Aedas)가 설계한 디 엘리니콘 몰(The Ellinikon Mall)의 공사도 시작됐다. 그리스 최대이자 가장 첨단화된 상업시설이자 남유럽을 대표하는 쇼핑, 엔터테인먼트, 레저 명소가 될 시설로 기대를 모으고 있는 가운데 최근 지역사회 설명회를 통해 사업 일정과 환경 모니터링 방안 및 교통관리 계획을 공개한 뒤 착공에 들어갔다. 총임대면적 10만㎡ 규모로 소매, 외식, 엔터테인먼트 및 녹지형 공공 공간을 유기적으로 결합하는 지속 가능한 하이브리드 설계를 통해 실내외 환경을 하나로 연결하게 된다. 쇼핑몰 전체 총임대면적의 70%에 대해 주요 조건 합의서가 체결돼 2029년으로 예상되는 완공을 앞두고 높은 입점 수요를 보여주고 있다.

디 엘리니콘 스포츠파크 개장과 리베라 타워의 구조 공사 완료, 리베라 갤러리아 준공, 디 엘리니콘 몰 착공, 주거 지역의 지속적인 개발, LAMDA 랩스 출범으로 세계에서 손꼽히게 원대한 복합용도 개발사업이 빠르게 현실화되고 있다.

디 엘리니콘에 관한 자세한 내용은 https://theellinikon.com.gr/에서 확인할 수 있다.

람다 디벨롭먼트에 관한 자세한 내용은 https://www.lamdadev.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Lamda Development