Taman Sukan Ellinikon Dibuka kepada Semua apabila Projek Penjanaan Semula Bandar Terbesar di Eropah Memecut Ke Arah Penyelesaian

ATHENS, Greece, 11 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- The Ellinikon, projek penjanaan semula bandar terbesar di Eropah dan diterajui oleh LAMDA Development, telah mencapai kejayaan besar dengan pembukaan The Ellinikon Sports Park, destinasi sukan dan kesejahteraan awam berskala besar pertama projek ini. Debut ini menandakan langkah penting dalam mengubah bekas Lapangan Terbang Antarabangsa Athens menjadi bandar pantai generasi akan datang, sementara pembinaan diteruskan dengan pantas merentasi kejiranan kediaman, destinasi runcit mercu tanda dan Menara Riviera yang ikonik.

The Ellinikon Sports Park Opens to All as Europe’s Largest Urban Regeneration Project Accelerates Toward Completion Speed Speed

Dengan keluasan 287,000 meter persegi, Taman Sukan Ellinikon telah direka sebagai destinasi terbuka dan mudah diakses yang direka untuk atlet berprestasi tinggi dan atlet rekreasi, serta keluarga, pelancong, dan semua penduduk Athens, memperkukuhkan sukan, kesejahteraan, dan ruang awam sebagai elemen penentu visi projek bagi sebuah bandar 15 minit. Taman ini mempunyai kompleks trek dan padang yang telah siap, padang bola sepak, dan padang baling, di samping gelanggang tenis dan bola keranjang untuk kegunaan bebas, asrama atlet, kawasan rekreasi yang fleksibel, dan 115,000 meter persegi kawasan hijau terbuka dan landskap yang luas.

Taman Sukan ini telah menunjukkan keupayaannya untuk menganjurkan acara bertaraf dunia pada awal tahun ini apabila ia mengalu-alukan beribu-ribu penonton untuk EKO Super Special Stage bagi Acropolis Rally dalam Kejohanan Rali Dunia FIA 2026, menawarkan gambaran awal pertandingan antarabangsa, pengaturcaraan komuniti, dan acara awam yang akan diadakan di tempat ini.

Odisseas Athanasiou, Ketua Pegawai Eksekutif LAMDA Development, menyatakan: "Penyampaian fasa pertama Taman Sukan kepada orang ramai menandakan satu peristiwa penting dan sangat simbolik bagi The Ellinikon. Inilah saat di mana The Ellinikon benar-benar membuka pintunya kepada orang ramai, memberi peluang kepada rakyat untuk mengalami secara langsung unsur-unsur nyata pertama cara hidup baharu yang terbentuk dalam projek penjanaan semula bandar terbesar di Eropah. Bagi kita semua, ini adalah langkah besar dalam perjalanan yang bermula bertahun-tahun yang lalu, didorong oleh visi, ketekunan dan kepercayaan yang mendalam terhadap matlamat kita."

Apabila Taman Sukan dibuka, pembinaan terus dipercepatkan di setiap daerah The Ellinikon, dengan kejiranan kediaman berkembang, destinasi runcit mercu tanda semakin maju ke arah penyelesaian dan Menara Riviera mencapai ketinggian terakhirnya.

Kejiranan Kediaman Terus Berkembang

Portfolio kediaman Ellinikon terus berkembang dengan pelancaran The Courtyards baru-baru ini, tawaran terbaru dalam kejiranan Little Athens. Direka oleh firma seni bina Greece yang terkenal, AUDO Architects, pembangunan ini terdiri daripada 324 kediaman kontemporari di 11 bangunan, yang menampilkan rumah satu hingga empat bilik tidur yang diilhamkan oleh kehidupan Mediterranean moden. Penthouse terpilih termasuk teres atas bumbung yang luas, manakala 35 kediaman tingkat bawah menawarkan taman peribadi dengan kolam renang atau jakuzi. Semua penginapan termasuk tempat letak kereta bawah tanah dan storan khusus.

Pembinaan semakin maju di seluruh projek kediaman The Ellinikon, dengan hartanah pertama dijangka diserahkan pada awal 2027, diikuti dengan penghantaran kediaman tambahan secara berperingkat sepanjang 2027. Menandakan satu lagi peristiwa penting, kediaman pameran pertama yang siap sepenuhnya di projek Promenade Heights di Little Athens kini telah didedahkan, menawarkan pengalaman rumah siap pertama dalam The Ellinikon dan memberikan gambaran pertama tentang kualiti, reka bentuk dan kemahiran yang akan menentukan komuniti.

Destinasi Runcit Mercu Tanda Maju

Pembinaan juga diteruskan di Riviera Galleria, sebuah destinasi peruncitan dan tempat makan premium yang direka oleh arkitek terkenal Jepun, Kengo Kuma. Dengan keluasan 23,000 meter persegi, ia bercita-cita untuk menyatukan gabungan fesyen, gaya hidup dan konsep makan antarabangsa dan Yunani, dari siang hingga petang. Kanopi seni bina beralunnya diilhamkan oleh pergerakan air. Pembinaan Riviera Galleria dijadualkan siap pada awal 2027, Riviera Galleria telah menandatangani perjanjian terma utama (Heads of Terms) yang mewakili 76 peratus daripada kawasan boleh sewa kasarnya.

Di tempat lain dalam The Ellinikon, pembinaan kini sedang dijalankan di The Ellinikon Mall, yang direka oleh pejabat seni bina Aedas yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Ditetapkan untuk menjadi destinasi runcit terbesar dan paling maju di Greece dan salah satu destinasi membeli-belah, hiburan dan riadah utama di Eropah Selatan, projek ini baru-baru ini menandakan permulaan pembinaan berikutan sesi penglibatan komuniti yang menggariskan garis masa pelaksanaan, langkah-langkah pemantauan alam sekitar dan rancangan pengurusan trafik. Dengan keluasan kawasan boleh sewa kasar 100,000 meter persegi, pusat membeli-belah ini akan menggabungkan persekitaran dalaman dan luaran melalui reka bentuk hibrid yang mampan yang mengintegrasikan ruang runcit, tempat makan, hiburan dan ruang awam hijau dengan lancar. Perjanjian terma utama (Heads of Terms) yang ditandatangani telah mencapai 70 peratus daripada jumlah kawasan boleh pajakan kasar di pusat membeli-belah itu, mencerminkan permintaan peruncit yang kukuh menjelang penyiapan yang dijangkakan pada tahun 2029.

Pembukaan The Ellinikon Sports Park, di samping penyiapan struktur Menara Riviera, penyiapan pembinaan Riviera Galleria, permulaan pembinaan di The Ellinikon Mall, kemajuan berterusan kejiranan kediaman dan pelancaran LAMDA Labs, menunjukkan pencapaian pesat salah satu pembangunan penggunaan bercampur yang paling bercita-cita tinggi di dunia.

Untuk maklumat lanjut mengenai The Ellinikon, sila layari https://theellinikon.com.gr/

Untuk maklumat lanjut mengenai LAMDA Development, sila layari https://www.lamdadev.com