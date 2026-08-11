El Parque Deportivo Ellinikon abre sus puertas a todo el público mientras el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa avanza a buen ritmo hacia su finalización

ATENAS, Grecia, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- The Ellinikon, el mayor proyecto de regeneración urbana de Europa, impulsado por LAMDA Development, ha alcanzado un hito importante con la inauguración de The Ellinikon Sports Park, el primer complejo público a gran escala dedicado al deporte y al bienestar del proyecto. Esta inauguración supone un paso importante en la transformación del antiguo Aeropuerto Internacional de Atenas en una ciudad costera de última generación, mientras continúan a buen ritmo las obras en los barrios residenciales, los emblemáticos centros comerciales y la icónica Torre Riviera.

The Ellinikon Sports Park Opens to All as Europe’s Largest Urban Regeneration Project Accelerates Toward Completion Speed Speed

Con una superficie de 287 000 metros cuadrados, el Parque Deportivo Ellinikon se ha concebido como un espacio abierto y accesible, pensado tanto para la práctica deportiva de alto rendimiento como para el ocio, así como para las familias, los turistas y todos los atenienses, reforzando el deporte, el bienestar y el espacio público como elementos definitorios de la visión del proyecto de una «ciudad de 15 minutos». El parque cuenta con un complejo de atletismo ya terminado, campos de fútbol y una pista de lanzamiento, además de pistas de tenis y baloncesto de uso libre, residencias para deportistas, zonas de ocio polivalentes y 115 000 metros cuadrados de amplios espacios verdes ajardinados y abiertos.

El Sports Park ya demostró su capacidad para acoger eventos de talla mundial a principios de este año, cuando recibió a miles de espectadores con motivo de la etapa superespecial EKO del Rally de la Acrópolis, correspondiente al Campeonato del Mundo de Rally de la FIA 2026, lo que permitió vislumbrar de antemano las competiciones internacionales, la programación comunitaria y los actos públicos que acogerá este recinto.

Odisseas Athanasiou, director general de LAMDA Development, declaró: «La puesta a disposición del público de la primera fase del Parque Deportivo supone un hito importante y muy simbólico para The Ellinikon. Este es el momento en el que The Ellinikon abre verdaderamente sus puertas al público, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de conocer de primera mano los primeros elementos tangibles del nuevo estilo de vida que está tomando forma en el marco del proyecto de regeneración urbana más grande de Europa. Para todos nosotros, este es un paso importante en un camino que comenzó hace años, impulsado por una visión, la perseverancia y una profunda convicción en nuestro objetivo».

A medida que el Parque Deportivo abre sus puertas, las obras siguen acelerándose en todos los distritos de Ellinikon: los barrios residenciales se amplían, los emblemáticos centros comerciales avanzan hacia su finalización y la Torre Riviera alcanza su altura definitiva.

Los barrios residenciales siguen expandiéndose

La cartera de viviendas de Ellinikon sigue creciendo con el reciente lanzamiento de «The Courtyards», la nueva propuesta del barrio de Little Athens. Diseñado por el prestigioso estudio griego AUDO Architects, el complejo consta de 324 viviendas contemporáneas repartidas en 11 edificios, con viviendas de entre uno y cuatro dormitorios inspiradas en el estilo de vida mediterráneo moderno. Algunos áticos selectos cuentan con amplias terrazas en la azotea, mientras que las 35 viviendas de la planta baja disponen de jardines privados con piscina o jacuzzi. Todas las viviendas cuentan con aparcamiento subterráneo y trastero propio.

Las obras avanzan en todos los proyectos residenciales de The Ellinikon, y se prevé que las primeras viviendas se entreguen a principios de 2027, a lo que seguirá la entrega por fases de otras viviendas a lo largo de ese mismo año. En lo que supone otro hito importante, se ha presentado la primera vivienda piloto totalmente terminada del proyecto Promenade Heights, en Little Athens, que ofrece la primera experiencia de visita a una vivienda terminada dentro de The Ellinikon y permite apreciar por primera vez la calidad, el diseño y la maestría artesanal que caracterizarán a la comunidad.

Avances en los destinos comerciales emblemáticos

También continúan las obras de Riviera Galleria, un destino de lujo dedicado al comercio y la gastronomía diseñado por el reconocido arquitecto japonés Kengo Kuma. Con una superficie de 23 000 metros cuadrados, su objetivo es reunir una selección cuidada de conceptos internacionales y griegos de moda, estilo de vida y gastronomía, tanto durante el día como por la noche. Su cubierta arquitectónica ondulada se inspira en el movimiento del agua. Con la finalización de las obras prevista para principios de 2027, Riviera Galleria ya ha firmado acuerdos preliminares que representan el 76 % de su superficie bruta alquilable.

En otra zona de The Ellinikon, ya están en marcha las obras de construcción de The Ellinikon Mall, diseñado por el estudio de arquitectura Aedas, de prestigio internacional. Este proyecto, que está llamado a convertirse en el centro comercial más grande y avanzado de Grecia y en uno de los principales destinos de compras, entretenimiento y ocio del sur de Europa, ha iniciado recientemente las obras tras una serie de reuniones con la comunidad en las que se expusieron los plazos de ejecución, las medidas de control medioambiental y los planes de gestión del tráfico. Con una superficie bruta alquilable de 100 000 metros cuadrados, el centro comercial combinará espacios interiores y exteriores mediante un diseño híbrido y sostenible que integra a la perfección tiendas, restaurantes, ocio y espacios públicos verdes. Los acuerdos preliminares firmados ya abarcan el 70 % de la superficie bruta alquilable total del centro comercial, lo que refleja la fuerte demanda de los minoristas de cara a su finalización prevista para 2029.

La inauguración del Parque Deportivo Ellinikon, junto con la finalización de la estructura de la Torre Riviera, la finalización de las obras de la Riviera Galleria, el inicio de las obras del centro comercial The Ellinikon Mall, el avance continuo de los barrios residenciales y la puesta en marcha de LAMDA Labs, ponen de manifiesto la aceleración en la materialización de uno de los proyectos de uso mixto más ambiciosos del mundo.

Para obtener más información sobre The Ellinikon, visita https://theellinikon.com.gr/

Para obtener más información sobre LAMDA Development, visita https://www.lamdadev.com

FUENTE Lamda Development