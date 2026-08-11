隨著歐洲最大的市區更新項目加速完成，The Ellinikon Sports Park 向所有人開放

今年早些時候，該 Sports Park 已展現出舉辦世界級賽事的能力。當時，其接待了前來觀看 2026 年國際汽聯世界拉力錦標賽雅典衛城拉力賽 EKO 超級特別賽段的數千名觀眾，讓人們得以提前一窺該場館未來將承辦的各類國際賽事、社區活動及公共盛會。

LAMDA Development 行政總裁 Odisseas Athanasiou 表示：「向公眾開放 Sports Park 第一期工程，標誌著 The Ellinikon 迎來了一個重要且極具象徵意義的里程碑。這一刻，The Ellinikon 真正向公眾敞開了大門，讓市民有機會親身體驗歐洲最大的市區更新項目所孕育的全新生活方式的首批切實成果。對於我們所有人而言，這是多年前開啟的旅程中的重要一步，這段旅程始終由我們的願景、毅力以及對目標的堅定信念所驅動。」

隨著 Sports Park 的開放，The Ellinikon 各區域的建設也在持續加速：住宅區不斷擴建、地標性零售目的地即將完工，而 Riviera Tower 也達到了最終高度。

住宅區持續擴建

隨著 The Ellinikon 最近在 Little Athens 社區推出最新項目——The Courtyards，其住宅組合不斷擴充。該項目由備受讚譽的希臘建築事務所 AUDO Architects 設計，涵蓋分佈在 11 棟建築中的 324 套現代風格住宅，提供一至四居室戶型，設計靈感源自現代地中海生活方式。部分頂層公寓設有寬敞的屋頂露台，而 35 套底層住宅則設有帶游泳池或按摩浴缸的私人花園。所有房屋均設有地下停車場和專用收納空間。

The Ellinikon 住宅項目的建設正在穩步推進，首批住宅預計將於 2027 年初交付，其餘住宅則將在 2027 年內分期交付。位於 Little Athens 社區的 Promenade Heights 項目的首個全面完工樣板住宅現已正式亮相，標誌著另一項重要里程碑的達成。這不僅帶來了 The Ellinikon 的首個成品住宅體驗，更讓人們得以率先領略將定義該社區的卓越品質、出色設計及匠心工藝。

地標性零售目的地建設穩步推進

由日本知名建築師 Kengo Kuma 設計的高端零售和餐飲目的地 Riviera Galleria 的建設在持續進行中。該項目佔地 23,000 平方米，旨在匯集精選的國際與希臘本土品牌，涵蓋時尚、生活及餐飲等多元業態，打造由日間延續至晚間的精彩體驗。其起伏有致的建築頂棚設計，靈感源自流水的動態美感。Riviera Galleria 計劃於 2027 年初完工，目前已簽署《主要條款》的面積佔其總可租賃面積的 76%。

在 The Ellinikon 項目的其他區域，由國際知名建築事務所 Aedas 設計的 The Ellinikon Mall 現已動工。該項目旨在打造希臘規模最大、最先進的零售目的地，以及南歐首屈一指的購物、娛樂和休閒目的地。在舉行了概述實施時間表、環境監測措施及交通管理方案的社區溝通會議後，該項目正式動工。該購物中心的總可租賃面積達 100,000 平方米，透過可持續的混合設計將室內外環境有機結合，實現了零售、餐飲、娛樂及綠色公共空間的完美融合。目前已簽署《主要條款》的面積佔該購物中心總可租賃面積的 70%，反映出零售商對這一預計於 2029 年完工的項目的強勁需求。

隨著 The Ellinikon Sports Park 的開放、Riviera Tower 主體結構的完工、Riviera Galleria 建設完成、The Ellinikon Mall 的動工、住宅區建設的持續推進以及 LAMDA Labs 的啟動，這一全球最具雄心的綜合用途開發項目正加速從藍圖變為現實。

如欲查看更多 The Ellinikon 資料，請瀏覽 https://theellinikon.com.gr/

如欲查看更多 LAMDA Development 資料，請瀏覽 https://www.lamdadev.com

SOURCE Lamda Development