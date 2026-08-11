欧州最大規模の都市再生プロジェクトが完成に向けて加速するなか、The Ellinikon Sports Parkがすべての人に開放

ギリシャ、アテネ, 2026年8月11日 /PRNewswire/ -- The Ellinikonは LAMDA Developmentが主導する欧州最大規模の都市再生プロジェクトです。The Ellinikonは同プロジェクト初の大規模な公共スポーツ・ウェルネス施設「The Ellinikon Sports Park」のオープンにより、重要な節目を迎えました。今回のオープンは、かつてのアテネ国際空港を次世代の沿岸都市へと変貌させるうえで重要な一歩となるものであり、住宅街やランドマーク的な商業施設、そして象徴的なリビエラ・タワーでは、現在も建設工事が急速に進められています。

The Ellinikon Sports Park Opens to All as Europe’s Largest Urban Regeneration Project Accelerates Toward Completion Speed Speed

総面積28万7,000平方メートルのThe Ellinikon Sports Parkは、トップアスリートからレクリエーション・アスリート、さらには家族連れ、観光客、そしてすべてのアテネ市民までが利用できるよう、開放的でアクセスしやすい施設として設計されています。スポーツ、ウェルネス、公共空間を、「15分都市」というプロジェクトのビジョンを形作る重要な要素として位置づけています。この公園には、完成済みの陸上競技施設、サッカー場、投てき練習場に加え、テニスやバスケットボール用のフリープレイコート、選手用寮、多目的レクリエーションエリア、そして11万5,000平方メートルに及ぶ広大な造園エリアや開放的な緑地が整備されています。

このスポーツパークは今年初め、2026年FIA世界ラリー選手権「アクロポリス・ラリー」の「EKOスーパースペシャルステージ」を開催し、数千人の観客を迎え入れたことで、世界クラスのイベントを主催する力をすでに実証しており、同会場で今後開催される国際大会、地域密着型プログラム、一般向けイベントをいち早く垣間見せました。

LAMDA Developmentの最高経営責任者（CEO）であるOdisseas Athanasiouは次のように述べています。「スポーツパークの第1フェーズが一般公開されたことは、The Ellinikonにとって重要かつ非常に象徴的な節目となります。今こそ、The Ellinikonが真に一般の人々に門戸を開き、市民が欧州最大の都市再生プロジェクトで形づくられつつある新しい暮らしの最初の具体的な要素を直接体験できる機会となります。私たち全員にとって、これは数年前に始まった、ビジョン、忍耐、そして目的への強い信念に支えられた歩みにおける大きな一歩です。」

スポーツパークがオープンするなか、The Ellinikonの各地区では建設工事が加速し続けており、住宅街が拡大し、ランドマークとなる商業施設が完成に向けて着々と進み、リビエラ・タワーは最終的な高さに達しつつあります。

住宅地は拡大を続けている

The Ellinikonの住宅ポートフォリオは、リトル・アテネ地区における最新プロジェクト「ザ・コートヤーズ」が最近発売されたことを受け、引き続き拡大を続けています。ギリシャの著名な建築事務所「AUDO Architects」が設計を手掛けたこの開発プロジェクトは、11棟の建物に計324戸の現代的な住宅から構成されており、モダンな地中海スタイルの暮らしをモチーフにした1ベッドルームから4ベッドルームまでの住戸が特徴です。一部のペントハウスには広々とした屋上テラスが備わっており、1階の35戸の住戸には、スイミングプールまたはジャグジー付きのプライベートガーデンが設けられています。すべての住戸に地下駐車場と専用収納スペースが備わっています。

The Ellinikonの各住宅プロジェクトでは工事が順調に進んでおり、最初の物件は2027年初頭に引き渡される見込みで、その後2027年を通じて追加の住宅が段階的に引き渡される予定です。新たな重要な節目として、リトル・アテネにある「プロムナード・ハイツ」プロジェクトにおいて、初めて全面的に完成したモデル住宅が公開されました。これは「The Ellinikon」内における初の完成住宅体験を提供するとともに、このコミュニティを特徴づける品質、デザイン、そして職人技をいち早く垣間見せるものとなっています。

注目すべき小売施設が発展を遂げる

また、著名な日本人建築家のKengo Kuma氏が設計を手掛けた、高級ショッピング＆ダイニング施設「リヴィエラ・ガレリア」の建設も進められています。23,000平方メートルの広さを誇るこの施設は、昼から夜にかけて、厳選された国際的およびギリシャのファッション、ライフスタイル、ダイニングのコンセプトを一堂に集めることを目指しています。そのうねるような建築的なキャノピーは、水の動きから着想を得ています。2027年初頭の竣工を予定している「リヴィエラ・ガレリア」は、すでに総賃貸可能面積の76％に相当する基本合意書を締結しています。

The Ellinikon内の別の場所では、国際的に高い評価を得ている建築事務所「Aedas」が設計を手掛けたThe Ellinikon Mallの建設が現在進められています。ギリシャ最大かつ最先端の小売施設となり、南ヨーロッパ屈指のショッピング・エンターテインメント・レジャーの拠点の一つとなる見込みのこのプロジェクトは、実施スケジュール、環境モニタリング対策、交通管理計画などを説明した地域住民との意見交換会を経て、先日、着工を迎えました。総賃貸可能面積10万平方メートルに及ぶこのショッピングモールは、小売、飲食、エンターテインメント、そして緑豊かな公共空間をシームレスに融合させた、持続可能なハイブリッド設計により、屋内と屋外の空間を一体化させます。すでに、同ショッピングモールの総賃貸可能面積の70％について基本合意書が締結されており、2029年の完成を見据えて小売業者からの需要が旺盛であることを示しています。

The Ellinikon Sports Parkのオープンに加え、「リヴィエラ・タワー」の躯体工事完了、「リヴィエラ・ガレリア」の竣工、「The Ellinikon Mall」の着工、住宅街の開発の継続的な進展、そして「LAMDA Labs」の立ち上げは、世界でも最も野心的な複合開発プロジェクトが、急速に実現しつつあることを示しています。

The Ellinikonの詳細については、https://theellinikon.com.gr/をご覧ください

LAMDA Developmentに関する詳細については、https://www.lamdadev.comをご覧ください。

SOURCE Lamda Development