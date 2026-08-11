Le parc sportif The Ellinikon ouvre ses portes à tous, tandis que le plus grand projet de régénération urbaine d'Europe accélère sa progression vers son achèvement.

ATHÈNES, Grèce, 11 août 2026 /PRNewswire/ -- The Ellinikon, le plus grand projet de régénération urbaine d'Europe, mené par LAMDA Development, a franchi une étape majeure avec l'ouverture du parc sportif The Ellinikon, premier complexe public de sport et de bien-être à grande échelle du projet. Cette inauguration marque une étape importante dans la transformation de l'ancien aéroport international d'Athènes en une ville côtière de nouvelle génération, tandis que les travaux se poursuivent à un rythme soutenu dans les quartiers résidentiels, les centres commerciaux phares et Riviera Tower, véritable emblème de la ville.

The Ellinikon Sports Park Opens to All as Europe’s Largest Urban Regeneration Project Accelerates Toward Completion Speed Speed

D'une superficie de 287 000 mètres carrés, le parc sportif d'Ellinikon a été conçu comme un lieu ouvert et accessible, destiné aussi bien aux sportifs de haut niveau qu'aux amateurs, ainsi qu'aux familles, aux touristes et à tous les Athéniens, mettant ainsi en avant le sport, le bien-être et l'espace public comme éléments déterminants de la vision du projet pour une « ville du quart d'heure ». Le parc comprend un complexe d'athlétisme entièrement aménagé, des terrains de football et un terrain de lancer, ainsi que des terrains de tennis et de basket-ball en libre accès, des résidences pour les athlètes, des espaces de loisirs polyvalents et 115 000 mètres carrés de vastes espaces verts aménagés et ouverts.

Le Sports Park a déjà démontré sa capacité à accueillir des événements de niveau mondial en début d'année, lorsqu'il a accueilli des milliers de spectateurs à l'occasion de l'épreuve « EKO Super Special Stage » du Rallye de l'Acropole, comptant pour le Championnat du monde des rallyes FIA 2026, offrant ainsi un avant-goût des compétitions internationales, des programmes communautaires et des événements grand public que le site accueillera.

Odisseas Athanasiou, PDG de LAMDA Development, a déclaré : « L'ouverture au public de la première phase du Parc des sports marque une étape importante et hautement symbolique pour The Ellinikon. C'est maintenant que The Ellinikon ouvre véritablement ses portes au public, offrant aux citoyens la possibilité de découvrir directement les premiers éléments tangibles du nouveau mode de vie qui prend forme au sein du plus grand projet de régénération urbaine d'Europe. Pour nous tous, il s'agit d'une étape majeure dans un parcours commencé il y a plusieurs années, porté par une vision, de la persévérance et une profonde conviction dans notre objectif. »

Alors que le Parc des sports ouvre ses portes, les travaux de construction s'accélèrent dans tous les quartiers de l'Ellinikon : les quartiers résidentiels s'étendent, les centres commerciaux emblématiques approchent de leur achèvement et Riviera Tower atteint désormais sa hauteur définitive.

Les quartiers résidentiels continuent de s'étendre

Le portefeuille immobilier résidentiel d'Ellinikon continue de s'étoffer avec le lancement récent de « The Courtyards », la toute dernière offre immobilière du quartier de Little Athens. Conçu par le célèbre cabinet d'architectes grec AUDO Architects, ce complexe immobilier comprend 324 logements contemporains répartis dans 11 immeubles, proposant des appartements d'une à quatre chambres inspirés du mode de vie méditerranéen moderne. Certains penthouses disposent de vastes terrasses sur le toit, tandis que les 35 appartements situés au rez-de-chaussée bénéficient de jardins privés équipés soit d'une piscine, soit d'un jacuzzi. Tous les logements disposent d'un parking souterrain et d'un espace de rangement attitré.

Les travaux avancent dans l'ensemble des projets résidentiels de l'Ellinikon ; les premiers logements devraient être livrés début 2027, puis d'autres seront livrés par étapes tout au long de l'année 2027. Marquant une nouvelle étape importante, la première résidence témoin entièrement achevée du projet Promenade Heights, situé à Little Athens, vient d'être dévoilée. Elle offre ainsi la première expérience de visite d'une maison finie au sein du complexe The Ellinikon et donne un premier aperçu de la qualité, du design et du savoir-faire qui caractériseront ce quartier.

Les destinations commerciales emblématiques gagnent du terrain

Les travaux se poursuivent également à la Riviera Galleria, un complexe haut de gamme dédié au shopping et à la restauration, conçu par le célèbre architecte japonais Kengo Kuma. D'une superficie de 23 000 mètres carrés, cet espace a pour ambition de réunir une sélection soignée de marques internationales et grecques dans les domaines de la mode, de l'art de vivre et de la gastronomie, de la journée jusqu'au soir. Sa canopée architecturale ondulante s'inspire du mouvement de l'eau. La construction de Riviera Galleria, dont l'achèvement est prévu début 2027, a déjà donné lieu à la signature d'accords de principe portant sur 76 % de sa surface locative brute.

Ailleurs dans le complexe The Ellinikon, la construction de The Ellinikon Mall, conçu par le cabinet d'architecture de renommée internationale Aedas, est désormais en cours. Destiné à devenir le plus grand et le plus moderne complexe commercial de Grèce, ainsi que l'une des principales destinations d'Europe du Sud en matière de shopping, de divertissement et de loisirs, le projet a récemment marqué le début des travaux après une série de réunions avec la population locale au cours desquelles ont été présentés le calendrier de mise en œuvre, les mesures de surveillance environnementale et les plans de gestion du trafic. D'une surface locative brute de 100 000 mètres carrés, ce centre commercial alliera espaces intérieurs et extérieurs grâce à une conception hybride et durable qui intègre harmonieusement commerces, restauration, divertissements et espaces verts publics. Les accords de principe signés couvrent déjà 70 % de la surface locative brute totale du centre commercial, ce qui témoigne d'une forte demande de la part des enseignes avant son achèvement prévu en 2029.

L'inauguration du parc sportif de l'Ellinikon, parallèlement à l'achèvement du gros œuvre de la Riviera Tower, à l'achèvement des travaux de la Riviera Galleria, au lancement de la construction du centre commercial de l'Ellinikon, à la poursuite du développement des quartiers résidentiels et au lancement des LAMDA Labs, témoigne de la mise en œuvre accélérée de l'un des projets immobiliers à usage mixte les plus ambitieux au monde.

Pour plus d'informations sur The Ellinikon, rendez-vous sur https://theellinikon.com.gr/

Pour plus d'informations sur LAMDA Development, rendez-vous sur https://www.lamdadev.com