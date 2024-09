O PKO Bank Polski Conta com a DXC Technology para Facilitar o Pagamento pelo Estacionamento

Aplicativo Móvel com 8 Milhões de Usuários no Maior Banco da Polônia Traz Serviços Bancários Digitais Personalizados para Carros

VARSÓVIA, Polônia, 5 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A DXC Technology, provedora global líder de serviços de tecnologia da Fortune 500, está trabalhando com o PKO Bank Polski, o maior banco da Polônia, para oferecer uma nova funcionalidade em seu aplicativo de banco móvel chamado IKO, onde os usuários poloneses podem pagar rapidamente pelo estacionamento no conforto de seu próprio veículo.

A solução, uma das primeiras do gênero disponível na Polônia, permite que os motoristas paguem pelo estacionamento por meio do painel de entretenimento informativo do veículo, uma vez que o sistema esteja vinculado ao aplicativo.

Os motoristas que usam o aplicativo da PKO e têm veículos compatíveis poderão gerenciar a atividade, incluindo iniciar e encerrar sessões em locais por toda a Polônia, como parte de uma nova funcionalidade que aumentará a acessibilidade do motorista aos pagamentos de estacionamento. Isso tornará os pagamentos mais rápidos e fáceis de concluir.

A inovação pode ser usada com a tecnologia veicular Android Auto a partir do Android 8.

"Construímos uma parceria longa e bem-sucedida com o PKO Bank Polski e trabalhamos com eles em várias inovações importantes na última década. Estamos entusiasmados em estender esse relacionamento e usar nossa profunda experiência em engenharia e consultoria para trazer novas funcionalidades para o aplicativo IKO", disse Robert Taras, líder de entrega de contas da DXC Technology Poland. "Ao capacitar os clientes da PKO com novas opções digitais para pagamentos, estamos dando mais um passo à frente para fornecer serviços financeiros ainda mais abrangentes e personalizados."

A PKO lançou seu aplicativo móvel IKO em 2013 em parceria com a DXC e agora tem mais de oito milhões de usuários na Polônia. O aplicativo possui mais de 100 funcionalidades, incluindo: verificação do saldo e histórico da conta; fazer transferências bancárias; reembolso do cartão de crédito; depositar e recarregar telefones pré-pagos; transferências de pagamento dividido; BLIK sem contato; PKO 'compre agora, pague depois' serviço de pagamento diferido; pagar por rodovias; compra de bilhetes de transporte; abrir conta usando 'selfie'; e câmbio de moeda online.

