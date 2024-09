PKO Bank Polski s'appuie sur la technologie DXC pour faciliter le paiement du stationnement

L'application mobile de la plus grande banque polonaise, qui compte huit millions d'utilisateurs, offre des services bancaires numériques personnalisés aux automobilistes

VARSOVIE, Pologne, 4 septembre 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology, l'un des principaux fournisseurs de services technologiques mondiaux figurant au classement Fortune 500, travaille avec PKO Bank Polski, la plus grande banque de Pologne, pour offrir une nouvelle fonctionnalité dans son application bancaire mobile, IKO, qui permet aux utilisateurs polonais de payer rapidement leur stationnement depuis le confort de leur propre véhicule.

Cette solution, l'une des premières de ce type disponibles en Pologne, permet aux conducteurs de payer leur stationnement via le tableau d'infodivertissement du véhicule une fois que le système est relié à l'application.

Les conducteurs qui utilisent l'application de PKO et qui ont des véhicules compatibles pourront gérer leur activité, y compris commencer et terminer des sessions dans des lieux à travers la Pologne, dans le cadre d'une nouvelle fonctionnalité qui améliorera l'accessibilité des conducteurs aux paiements de stationnement. Les paiements seront ainsi plus rapides et plus faciles à effectuer.

Cette innovation peut être utilisée avec la technologie embarquée Android Auto à partir d'Android 8.

« Nous avons établi un partenariat long et fructueux avec PKO Bank Polski, en travaillant avec eux sur plusieurs innovations importantes au cours de la dernière décennie. Nous sommes ravis d'étendre cette relation et d'utiliser notre expertise en matière d'ingénierie et de conseil pour apporter de nouvelles fonctionnalités à l'application IKO », déclare Robert Taras, Account Delivery Leader, DXC Technology Poland. « En offrant aux clients de PKO de nouvelles options numériques pour les paiements, nous faisons un nouveau pas en avant pour fournir des services financiers encore plus complets et personnalisés. »

PKO a lancé son application mobile IKO en 2013 en partenariat avec DXC et compte aujourd'hui plus de huit millions d'utilisateurs en Pologne. L'application comporte plus de 100 fonctionnalités, dont : vérification du solde et de l'historique du compte ; virements bancaires ; remboursement de cartes de crédit ; dépôt et rechargement de téléphones prépayés ; transferts de paiements fractionnés ; BLIK sans contact ; service de paiement différé PKO « acheter maintenant payer plus tard » ; paiement des autoroutes ; achat de billets de transport ; ouverture de compte par « selfie » ; et échange de devises en ligne.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations représentent les attentes et les convictions actuelles, et rien ne garantit que les résultats, les objectifs ou les plans énoncés dans les déclarations prospectives pourront être atteints ou le seront. Ces déclarations sont soumises à de nombreuses hypothèses, risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux décrits dans ces déclarations, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté. Pour une description écrite de ces facteurs, voir la section intitulée « Risk Factors » dans le rapport annuel de DXC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 mars 2024, et toute information de mise à jour dans les rapports déposés ultérieurement auprès de la SEC. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant les capacités IT, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises et organisations du secteur public du monde font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux sommets en matière de performance, de compétitivité et d'expérience client à travers leurs actifs IT. Découvrez comment nous apportons l'excellence à nos clients et à nos collègues de DXC.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2495238/DXC_Technology_Company_PKO_Bank_Polski_Relies_on_DXC_Technology.jpg