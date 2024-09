PKO Bank Polski cuenta con DXC Technology para facilitar el pago del estacionamiento

Aplicación móvil con 8 millones de usuarios en el banco más grande Polonia lleva los servicios bancarios personalizados digitales al ámbito de los automóviles

VARSOVIA, Polonia, 5 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- DXC Technology, uno de los principales proveedores de servicios de tecnología digital de Fortune 500, está trabajando con PKO Bank Polski, el banco más grande Polonia, para proporcionar una nueva funcionalidad en su aplicación móvil bancaria llamada IKO, a través de la cual los usuarios polacos puedan pagar rápidamente el estacionamiento desde la comodidad de sus vehículos.

La solución, una de las primeras de su tipo disponibles en Polonia, les permite a los conductores pagar el estacionamiento a través del panel de info-entretenimiento una vez que el sistema se vincula a la aplicación.

Los conductores que usen la aplicación de PKO y cuenten con vehículos compatibles podrán gestionar actividades, tales como el inicio y la finalización de sesiones en ubicaciones en toda Polonia, como parte de una nueva funcionalidad que mejora la accesibilidad del conductor a los pagos del estacionamiento. Hará más rápida y fácil la realización de pagos.

La innovación puede usarse con la tecnología de vehículos Android Auto a partir del Android 8.

"Hemos desarrollado asociaciones duraderas y exitosas con PKO Bank Polski al haber trabajado con ellos en varias innovaciones importantes durante la última década. Estamos emocionados por ampliar esta relación y usar nuestra vasta experiencia en ingeniería y consultoría para aportar nuevas funcionalidades a la aplicación IKO", expresó Robert Taras, director de Facilitación de Cuentas para DXC Technology en Polonia. "Al habilitarles a los clientes de PKO nuevas opciones digitales para pagos, damos otro paso de avance en la prestación de servicios financieros mucho más integrales y personalizados".

PKO lanzó su nueva aplicación móvil, IKO, en 2013 en colaboración con DXC y ahora cuenta con más de ocho millones de usuarios en Polonia. La aplicación tiene alrededor de 100 funcionalidades que incluyen: verificación del saldo y el historial de cuenta; realización de transferencias bancarias; amortización de tarjetas de crédito; depósito y recarga de teléfonos prepagos; transferencias de pagos divididos; BLIK sin contacto; servicio de pago diferido "compre ahora pague luego" de PKO; pago de peaje de autopista; adquisición de boletos de transporte; apertura de cuenta usando la "selfie"; cambio de divisa en línea.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2495238/DXC_Technology_Company_PKO_Bank_Polski_Relies_on_DXC_Technology.jpg

FUENTE DXC Technology Company