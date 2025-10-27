世界初の金属・鉱物を一切使用しない電気自動車が発表 - しかし動作せず

もし電気自動車や風力タービン、太陽光パネルといった再生可能エネルギー技術を、鉱業資源を一切使用せずに製造しなければならなくなったらどうなるのか？その問いに答えるのが、金属や鉱物を一切使わずに製造された世界初の電気自動車「eNimon 」である。

ストックホルム, 2025年10月27日 /PRNewswire/ -- 一般的な電気自動車の90%以上は、鉱業によって得られる資源から構成されていますが、eNimon（別名Nomineカー）は、これらの素材をすべて排除して製造されたものです。それは完全に透明であり、車としてのあらゆる特徴を欠いており、1ミリたりとも動かすことができません。簡単に言えば、これは採掘による金属や鉱物にアクセスできない未来を示しています。

「採掘がなければ、電気自動車も、風力タービンも、太陽光パネルも存在しません」と、Sandvikの採掘事業部門社長であるMats Eriksson氏は述べています。「持続可能な採掘はグリーントランジションの中核であり、世界的な持続可能性目標を達成するための基盤です。」

The eNimon - a bold installation that highlights the importance of mining for EV production Sandvik's new installation, the eNimon, which is the first electric car ever made without metals or minerals. A dedicated Sandvik engineer walks around the eNimon, assessing the eNimon, which highlights the critical, often unseen, reliance on robust mining infrastructure to power the EV future.

世界は持続可能性への移行を進める中で、重大な課題に直面しています。すなわち、現在の採掘量では、クリーンエネルギー技術に不可欠な鉱物に対する急速に高まる需要を満たすことができないのです。電気自動車（EV）、風力タービン、太陽光パネルはいずれも、リチウム、銅、ニッケルといった重要資源に依存していますが、これらの供給は需要に対して危険なほど遅れを取っています。

いくつか例を挙げると、

EVは、従来型車の6倍の鉱物資源を必要とします。

陸上風力発電所は、ガス火力発電所の9倍の鉱物資源を要します。

2050年までにネットゼロ目標を達成するためには、現在の水準と比べてリチウム、ニッケル、コバルトの生産量を最大で5倍に増やす必要があります。

持続可能な採掘の取り組みを拡大しなければ、資源不足が気候目標だけでなく、世界的な電化および脱炭素化の取り組みそのものを脅かす可能性があります。

Sandvikは、現代社会を形づくり、世界の電化を推進するテクノロジーの創出において、持続可能な採掘が果たす重要な役割に光を当てることで、この喫緊の課題に取り組んでいます。現在スウェーデン・ストックホルムの国立科学技術博物館で展示されているeNimon「Nomineカー」インスタレーションは、これらの重要資源が利用できなくなった場合に何が起こるのかを、示唆に富む形で視覚化しています。

「eNimonは、世界が持続可能な発展における採掘の不可欠な貢献を認識し、その拡大を怠った場合に失われるものを象徴しています。このインスタレーションは、採掘産業に対する固定観念に挑戦するものです。それは汚れていて時代遅れの産業ではなく、私たちの未来を形づくるグリーンテクノロジーを支える高技術で革新的かつ不可欠な基盤であるということを示しています」と、Mats Eriksson氏は締めくくっています。

eNimonおよび、Sandvikが採掘分野におけるイノベーションをどのように推進しているかについての詳細は、以下をご覧ください：home.sandvik/nominecar

Sandvik Group

Sandvikは、製造、採掘、インフラ産業において、生産性・収益性・持続可能性を高めるソリューションを提供する、グローバルなハイテクエンジニアリング企業です。同社はデジタル化の最前線に立ち、お客様のプロセス最適化に注力しています。同社の世界をリードする製品群には、機械加工、採掘、岩盤掘削および岩石処理のための機器、工具、サービス、そしてデジタルソリューションが含まれます。2024年時点で、同グループは世界150か国以上で約4万1,000人の従業員を擁し、売上高は約1,230億スウェーデンクローナとなっています。

