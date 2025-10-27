Se lanza el primer coche eléctrico del mundo sin metales ni minerales, y no funciona.

¿Qué pasaría si los vehículos eléctricos y las tecnologías de energía renovable, como las turbinas eólicas y los paneles solares, tuvieran que fabricarse de repente sin recursos mineros? eNimon, el primer coche eléctrico jamás fabricado sin metales ni minerales, responde a esa pregunta.

ESTOCOLMO, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Más del 90% de un coche eléctrico promedio se compone de recursos derivados de la minería. eNimon, o el coche Nomine, está hecho de todos estos materiales. Es completamente transparente, carece de todas las características que hacen de un coche un coche y no se mueve ni un ápice. En resumen, muestra un futuro sin acceso a metales y minerales extraídos.

The eNimon - a bold installation that highlights the importance of mining for EV production Sandvik's new installation, the eNimon, which is the first electric car ever made without metals or minerals. A dedicated Sandvik engineer walks around the eNimon, assessing the eNimon, which highlights the critical, often unseen, reliance on robust mining infrastructure to power the EV future.

"Sin minería, no hay vehículos eléctricos, turbinas eólicas ni paneles solares", afirma Mats Eriksson, presidente del Área de Negocio de Minería de Sandvik. "La minería sostenible es la columna vertebral de la transición verde y fundamental para alcanzar los objetivos globales de sostenibilidad".

El mundo se enfrenta a un desafío crítico en su avance hacia la sostenibilidad: la producción minera actual no puede satisfacer la creciente demanda de minerales esenciales para las tecnologías de energía limpia. Los vehículos eléctricos (VE), las turbinas eólicas y los paneles solares dependen de materiales críticos como el litio, el cobre y el níquel; sin embargo, la oferta de estos recursos está quedando peligrosamente por debajo de la demanda.

Por ejemplo:

Un vehículo eléctrico requiere seis veces más recursos minerales que un vehículo convencional.

Una planta eólica terrestre necesita nueve veces más recursos minerales que una planta de gas.

Alcanzar los objetivos de cero emisiones netas para 2050 requeriría hasta cinco veces más producción de litio, níquel y cobalto en comparación con los niveles actuales.

Si no se amplían las prácticas mineras sostenibles, la escasez de materiales probablemente amenaza no solo los objetivos climáticos, sino también los esfuerzos globales de electrificación y descarbonización.

Sandvik aborda este problema urgente destacando el papel esencial de la minería sostenible en la creación de las tecnologías que definen la vida moderna e impulsan la electrificación del mundo. La instalación eNimon, 'El coche nominado', actualmente en exhibición en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Estocolmo (Suecia), ofrece una visualización que invita a la reflexión sobre lo que sucedería si estos materiales críticos dejaran de estar disponibles.

"eNimon simboliza lo que está en juego si el mundo no reconoce ni amplía las contribuciones esenciales de la minería al desarrollo sostenible. Esta instalación desafía la percepción de la minería: no como una industria sucia y obsoleta, sino como un facilitador de alta tecnología, innovador y esencial de las tecnologías verdes que configuran nuestro futuro", concluyó Mats Eriksson.

Para obtener más información sobre eNimon y cómo Sandvik impulsa la innovación en la minería, visite home.sandvik/nominecar

Sandvik Group

Sandvik es un grupo global de ingeniería de alta tecnología que ofrece soluciones que mejoran la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad en las industrias manufactureras, mineras y de infraestructuras. Estamos a la vanguardia de la digitalización y nos centramos en optimizar los procesos de nuestros clientes. Nuestra oferta líder a nivel mundial incluye equipos, herramientas, servicios y soluciones digitales para mecanizado, minería, excavación y procesamiento de rocas. En 2024, el Grupo contaba con aproximadamente 41.000 empleados y unos ingresos de aproximadamente 123.000 millones de coronas suecas en más de 150 países.

