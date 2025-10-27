La première voiture électrique au monde sans métaux ni minéraux est lancée, et elle ne fonctionne pas

Que se passerait-il si les VE et les technologies d'énergie renouvelable telles que les éoliennes et les panneaux solaires devaient soudainement être produits sans aucune ressource minière ? L'eNimon, la toute première voiture électrique fabriquée sans métaux ni minéraux, répond à cette question.

STOCKHOLM, 27 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Plus de 90 % d'une voiture électrique moyenne est constituée de ressources dérivées de l'exploitation minière. L'eNimon, ou la voiture Nomine, est dépouillée de tous ces matériaux. Elle est totalement transparente, dépourvue de toutes les caractéristiques qui font d'une voiture une voiture, et ne peut pas bouger d'un centimètre. En d'autres termes, elle montre un avenir sans accès aux métaux et minéraux issus de l'extraction minière.

« Sans exploitation minière, il n'y a pas de VE, d'éoliennes ni de panneaux solaires », déclare Mats Eriksson, président, Business Area Mining, Sandvik. « L'exploitation minière durable est l'épine dorsale de la transition verte et est essentielle à la réalisation des objectifs mondiaux en matière de développement durable. »

Le monde est confronté à un défi majeur dans sa quête de durabilité : la production minière actuelle ne permet pas de répondre à la demande croissante de minéraux essentiels aux technologies énergétiques propres. Les VE, les éoliennes et les panneaux solaires dépendent tous de matériaux essentiels tels que le lithium, le cuivre et le nickel, mais l'offre de ces ressources est dangereusement inférieure à la demande.

Par exemple :

Un VE nécessite six fois plus de ressources minérales qu'un véhicule conventionnel.

Une centrale éolienne terrestre a besoin de neuf fois plus de ressources minérales qu'une centrale au gaz.

Pour atteindre les objectifs zéro émission nette d'ici 2050, il faudrait multiplier par cinq la production de lithium, de nickel et de cobalt par rapport aux niveaux actuels.

Si l'on n'intensifie pas les pratiques minières durables, les pénuries de matériaux risquent de menacer non seulement les objectifs climatiques, mais aussi les efforts d'électrification et de décarbonisation au niveau mondial.

Sandvik s'attaque à ce problème urgent en mettant en lumière le rôle essentiel de l'exploitation minière durable dans la création des technologies qui définissent la vie moderne et conduisent à l'électrification du monde. L'installation eNimon « The nomine car«», actuellement exposée au Musée national de la science et de la technologie à Stockholm, en Suède, offre une visualisation stimulante de ce qui se passerait si ces matériaux essentiels n'étaient plus disponibles.

« L'eNimon symbolise ce qui est en jeu si le monde ne reconnaît pas et ne développe pas les contributions essentielles de l'exploitation minière au développement durable. Cette installation remet en question la perception de l'exploitation minière, non pas comme une industrie sale et dépassée, mais comme une industrie de haute technologie, innovante et essentielle pour les technologies vertes qui façonnent notre avenir », conclut Mats Eriksson.

Sandvik est un groupe mondial d'ingénierie de haute technologie qui fournit des solutions permettant d'améliorer la productivité, la rentabilité et la durabilité pour l'industrie manufacturière, l'industrie minière et le secteur des infrastructures. Nous sommes à l'avant-garde de la numérisation et nous nous concentrons sur l'optimisation des processus de nos clients. Notre offre de pointe comprend des équipements, des outils, des services et des solutions numériques pour l'usinage, l'exploitation minière, l'excavation et le traitement des roches. En 2024, le groupe comptera environ 41 000 employés et réalisera un chiffre d'affaires d'environ 123 milliards SEK dans plus de 150 pays.

