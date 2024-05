O Texas Cardiac Arrhythmia Institute do St. David's Medical Center organiza conferência internacional sobre arritmias cardíacas complexas

AUSTIN, Texas, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- De 18 a 19 de abril de 2024, o Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) no St. David's Medical Center organizou seu sétimo simpósio internacional sobre arritmias complexas, EPLive 2024. O evento deste ano contou com 1.000 participantes registrados de todo o mundo, incluindo Argentina, Itália e Japão, com mais de 250 pessoas presentes pessoalmente.

Os participantes incluíram eletrofisiologistas cardíacos clínicos, eletrofisiologistas e cardiologistas gerais que têm interesse no tratamento de arritmias cardíacas complexas – uma condição na qual o coração bate com um ritmo irregular ou anormal. A principal ferramenta de ensino foram casos ao vivo com comentários de especialistas transmitidos do Centro de Eletrofisiologia do St. David's Medical Center, o principal centro de eletrofisiologia robótica da América do Norte.

Os casos ao vivo realizados durante o EPLive 2024 apresentaram sistemas de ablação de campo pulsado (PFA) aprovados comercialmente – o maior avanço no campo da eletrofisiologia (EP) em décadas. O primeiro caso de PFA comercialmente aprovado nos EUA foi realizado no início deste ano por médicos do TCAI. O PFA produz pulsos elétricos de alta frequência para destruir as células musculares que causam ritmos cardíacos irregulares, sem usar excesso de calor ou frio. A abordagem não térmica não danifica o tecido circundante e, portanto, melhora os resultados do paciente.

"A praticidade do EPLive - expor profissionais atuais e aspirantes a EP a casos ao vivo dos principais especialistas em eletrofisiologia do mundo em diferentes ambientes com novas tecnologias - é a razão pela qual é tão importante realizar esta conferência de dois dias", Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor médico executivo do TCAI e diretor do curso EPLive, disse. "Com o EPLive, nos esforçamos para impactar positivamente a vida dos pacientes em todo o mundo."

Além do TCAI, participaram alguns dos principais centros do mundo: Albert Einstein College of Medicine (Nova York), Cleveland Clinic, Houston Methodist, Kansas City Heart Rhythm Institute, Massachusetts General, Monzino Heart Center (Itália), St. Bernard's Heart and Vascular Center (Arkansas), UCLA Health, University of Chicago Medicine , UC Health Center (Colorado), Universidade da Pensilvânia e Centro Médico Southwestern da Universidade do Texas.

Além das demonstrações do Dr. Natale, o EPLive contou com apresentações de vários médicos do TCAI, incluindo o codiretor do curso, Amin Al-Ahmad, M.D., John Allison, M.D., Weeranun Bode, M.D., David Burkhardt, M.D., Robert Canby, M.D., Joseph Gallinghouse, MD, Rodney Horton, MD, Patrick Hranitzky, MD e David Kessler, MD

Os médicos receberam no máximo 14,5 horas de crédito categoria 1 do Prêmio de Reconhecimento de Médicos (PRA) da American Medical Association (AMA)™ na conferência.

