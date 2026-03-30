A BORICA revela como a Bulgária executou a transição para pagamentos em euros em escala nacional em parceria com a OpenWay

SÓFIA, Bulgária, 30 de março de 2026 /PRNewswire/ -- BORICA AD, operadora nacional de infraestrutura de pagamentos e cartões da Bulgária, publicou um novo estudo de caso detalhando como o país executou sua transição para o euro em 1.º de janeiro de 2026 como uma transformação coordenada de infraestrutura de pagamentos em escala nacional, apoiada por parceiros de tecnologia, incluindo a OpenWay.

BORICA Reveals How Bulgaria Executed Euro Payments Cutover at a National Scale

O estudo de caso da BORICA fornece a primeira visão abrangente de como a transição foi realizada operacionalmente - destacando os sistemas, o modelo de governança e a coordenação do ecossistema necessários para garantir que os pagamentos funcionassem perfeitamente desde o primeiro minuto da adoção do euro. Para executivos de nível C de empresas nacionais de pagamento, bancos, processadores, fintechs e provedores de carteiras digitais regionais ou globais, o relatório é uma referência prática para gerenciar transformações de infraestrutura de alto risco e em tempo real, incluindo como manter a continuidade operacional, coordenar grandes ecossistemas e executarmigrações controladas sob carga de transações ao vivo.

De acordo com o relatório, a infraestrutura da BORICA processou mais de 930.000 transações com cartões e em caixas eletrônicos, no valor de quase € 42 milhões, nas primeiras 48 horas, sem qualquer indisponibilidade não planejada. O primeiro saque bem-sucedido em um caixa eletrônico em euros foi registrado apenas 20 segundos após a meia-noite, seguido por transações com cartão e pagamento digital em poucos minutos.

Miroslav Vichev, CEO da BORICA, comenta: "A transição para o euro não foi apenas uma transição cambial. Foi uma transformação de infraestrutura em escala nacional em tempo real que exigiu coordenação precisa em todo o ecossistema de pagamentos, com mudanças sincronizadas envolvendo mais de 35 bancos, provedores de serviços de pagamento, fintechs, instituições governamentais e parceiros tecnológicos. Nosso objetivo era garantir que os pagamentos funcionassem perfeitamente desde o primeiro minuto após a adoção do euro, em todos os canais. Este estudo de caso captura o modelo operacional por trás desse resultado."

A fase mais crítica foi o processo de transição planejado de três horas da infraestrutura nacional de cartões. Durante esse período, sistemas de emissão e aquisição, dispositivos POS e ATM, e integrações de esquemas internacionais foram atualizados simultaneamente para permitir transações em euros.

O estudo de caso também destaca o papel dos parceiros tecnológicos no apoio à transição. A plataforma de processamento de pagamentos Way4 da OpenWay sustentou as operações de emissão, aceitação e processamento de pagamentos da BORICA, permitindo migração controlada de euros, mantendo a rastreabilidade das transações, integridade da reconciliação e estabilidade operacional sob carga em tempo real.

Além dos pagamentos essenciais, o relatório mostra que serviços de valor agregado - incluindo pagamentos instantâneos, identidade digital B-Trust, soluções SoftPOS e plataformas de vouchers eletrônicos - permaneceram totalmente operacionais durante a transição, demonstrando a resiliência do ecossistema de pagamentos mais amplo da Bulgária.

A transição foi apoiada por mudanças regulatórias, incluindo alterações na Lei de Serviços de Pagamento e Sistemas de Pagamento (PSPSA) da Bulgária, permitindo a integração com a infraestrutura do Eurosistema. A BORICA agora opera como um sistema auxiliar dentro do TARGET e está conectado ao TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), permitindo que bancos búlgaros ofereçam transferências instantâneas em euros por toda a SEPA.

A BORICA afirma que o estudo de caso tem como objetivo servir como modelo de referência para outros mercados que preparam transições de infraestrutura de pagamento em larga escala, especialmente aqueles que se aproximam da adoção do euro ou migração de alto risco similares.

O estudo de caso completo, "O Primeiro Dia do Euro na Bulgária: Como a BORICA Orquestrou uma Transição Nacional de Pagamentos em Grande Escala", está disponível em: https://www.borica.bg/en/latest/novini/borica-reveals-how-bulgaria-executed-euro-payments-cutover-at-a-national-scale

Contexto adicional sobre a adoção do euro na Bulgária e o marco regulatório podem ser encontrados por meio do Banco Central Europeu e o Banco Nacional Búlgaro:

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260101~c830245e42.en.html

Sobre a BORICA AD

A BORICA AD opera a infraestrutura nacional de cartões e pagamentos da Bulgária, oferecendo serviços como processamento de cartões, pagamentos instantâneos, identidade digital (B-Trust) e soluções de prevenção de fraudes para instituições financeiras e organizações do setor público. Site: www.borica.bg

Sobre a OpenWay

A OpenWay fornece software para os principais players do ecossistema de pagamentos. Sua plataforma Way4 suporta emissão, adquirência, carteiras digitais e processamento com disponibilidade e rastreabilidade sempre ativas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941327/OpenWay_Borica.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2742624/5881052/OpenWay_Logo.jpg

FONTE OpenWay Group