OpenWay et UnionPay International étendent leur coopération mondiale pour offrir une prise en charge complète des produits UPI sur Way4

ALMATY, Kazakhstan et MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique, 13 mars 2026 /PRNewswire/ -- OpenWay, leader mondial des logiciels de paiement numérique, et UnionPay International (UPI), l'un des plus grands réseaux de paiement au monde, ont étendu leur partenariat afin d'assurer une prise en charge complète des produits UnionPay International sur la plateforme Way4.

Way4 est la plateforme logicielle de paiement numérique d'OpenWay utilisée par les banques, les processeurs et les fintechs pour gérer l'émission de cartes, l'acquisition, l'interopérabilité (switching) et les services de portefeuilles numériques en temps réel. Grâce à cette expansion, les clients d'OpenWay dans le monde entier peuvent désormais émettre, acquérir et tokeniser des cartes UnionPay sur Way4, permettant un déploiement plus rapide et plus cohérent des services de paiement basés sur UnionPay à travers les marchés.

Lancement du premier Big Pay pour les cartes UnionPay sur Way4, d'autres suivront bientôt

Pour une première majeure dans l'industrie, OpenWay a activé le lancement initial de la fonctionnalité Big Pay pour les cartes UnionPay sur la plateforme Way4 avec six banques majeures en Asie centrale. Il s'agit de la première fois au monde qu'une carte UnionPay est intégrée à un Big Pay, reflétant l'engagement d'OpenWay en faveur de l'innovation dans les paiements numériques.

D'autres intégrations Big Pay sont prévues et devraient être mises en service dans un futur proche, élargissant la gamme d'options de portefeuilles mobiles et numériques disponibles pour les détenteurs de cartes UnionPay sur Way4.

Pionnier de l'innovation IPS, de l'Asie centrale vers le reste du monde

OpenWay a toujours été un pionnier de l'innovation dans le secteur mondial des paiements, en particulier dans l'implémentation de solutions de systèmes de paiement internationaux (IPS). En 2004, OpenWay a propulsé la toute première émission d'une carte UnionPay au Kazakhstan sur la plateforme Way4.

Depuis lors, OpenWay a joué un rôle central dans la transformation de l'Asie centrale en un véritable pôle d'innovation fintech. L'étroite coopération entre OpenWay et UnionPay International a permis de nombreuses premières, notamment le déploiement des cartes à puce UnionPay et l'infrastructure d'acquisition à travers l'Asie centrale.

Aujourd'hui, la plateforme Way4 est reconnue mondialement pour son excellence dans l'intégration de réseaux de cartes transfrontaliers, l'innovation basée sur les portefeuilles (wallets), les paiements en temps réel et les solutions de paiement basées sur l'IA. Elle illustre la capacité d'OpenWay à aligner les standards mondiaux avec les infrastructures financières locales — apportant des capacités prêtes pour le futur sur chaque marché qu'elle investit.

Les innovations mondiales commencent par des partenariats locaux

« Ce partenariat démontre la puissance de l'innovation glocale », a déclaré Rustem Nurmambetov, directeur opérationnel d'OpenWay en Asie centrale. « Les percées mondiales commencent souvent par une vision locale. Ensemble, avec UnionPay International et nos partenaires bancaires locaux, nous établissons un précédent mondial pour des paiements modernes, inclusifs et interopérables. »

