오픈웨이-유니온페이 인터내셔널, 웨이4에서 UPI 전 제품 지원 위해 글로벌 협력 확대

카자흐스탄 알마티, 벨기에 몽생기베르, 2026년 3월 18일 /PRNewswire/ -- 글로벌 디지털 결제 소프트웨어 분야를 선도하는 기업 오픈웨이(OpenWay)와 세계 최대 결제 네트워크 중 하나인 유니온페이 인터내셔널(UnionPay International, UPI)이 웨이4(Way4) 플랫폼에서 유니온페이 인터내셔널 제품을 완전 지원하고자 협력을 확대에 나섰다.

웨이4는 오픈웨이의 디지털 결제 소프트웨어 플랫폼으로 은행, 프로세서, 핀테크 기업이 카드 발급, 카드 매입, 스위칭, 디지털 지갑 서비스를 실시간으로 운영할 수 있도록 지원한다. 이번 협력 확대를 계기로 전 세계 오픈웨이 고객은 웨이4에서 유니온페이 카드를 발급, 매입 및 토큰화할 수 있게 됐다. 이제 여러 시장에서 유니온페이 기반 결제 서비스를 더 빠르고 일관성 있게 출시할 수 있다.

OpenWay and UnionPay International Expand Global Cooperation to Deliver Full UPI Product Support on Way4

유니온페이 카드용 빅 페이 기능, 웨이4에서 최초 출시…추가 도입 예정

오픈웨이는 업계 최초로 중앙아시아의 주요 은행 여섯 곳과 함께 웨이4 플랫폼에서 유니온페이 카드용 빅 페이(Big Pay) 기능을 처음으로 출시했다. 전 세계적으로 유니온페이 카드가 빅 페이와 통합된 첫 사례로, 디지털 결제 혁신을 추진하려는 오픈웨이의 의지를 보여주는 이벤트다.

빅 페이와는 추가 통합도 계획돼 있으며 가까운 시일 내에 출시될 예정이다. 이를 계기로 웨이4 기반 유니온페이 카드 이용자들은 더 다양한 모바일 및 디지털 지갑 서비스를 이용할 수 있게 된다.

중앙아시아에서 시작된 국제 결제 시스템 혁신

오픈웨이는 글로벌 결제 산업에서 지속적으로 혁신을 선도해 왔으며, 특히 국제결제제도(IPS) 솔루션 구현 분야에서 두각을 나타내 왔다. 2004년 카자흐스탄에서 처음 발급된 유니온페이 카드 역시 웨이4 플랫폼을 통해 구현됐다.

이후 오픈웨이는 중앙아시아를 핀테크 혁신 허브로 변화시키는 데 핵심적인 역할을 했다. 오픈웨이와 유니온페이 인터내셔널 간 긴밀한 협력은 유니온페이 칩 카드 도입과 중앙아시아 전역의 카드 매입 인프라 구축 등 여러 최초 사례를 가능하게 했다.

현재 웨이4 플랫폼은 국가 간 카드 제도 통합, 지갑 기반 혁신, 실시간 결제, AI 기반 결제 솔루션 분야에서 글로벌 수준의 기술력을 인정받고 있다. 이는 오픈웨이가 글로벌 표준과 지역 금융 인프라를 결합해 각 시장에 미래 지향적인 결제 역량을 제공할 수 있음을 보여준다.

글로벌 혁신은 지역 파트너십에서 시작

루스템 누르맘베토프(Rustem Nurmambetov) 오픈웨이 중앙아시아 운영 디렉터는 "이번 파트너십은 글로컬(glocal) 혁신의 힘을 보여주는 사건"이라며 "글로벌 혁신은 지역의 비전에서 시작될 때도 많다. 우리는 유니온페이 인터내셔널, 지역 파트너 은행들과 함께 현대적이고 포용적이며 상호운용 가능한 결제 생태계를 조성하는 글로벌 선례를 만들고 있다"고 말했다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2931486/OpenWay_and_UnionPay_UPI.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2742624/5858493/OpenWay_Logo.jpg

SOURCE OpenWay Group