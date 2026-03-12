OpenWay y UnionPay International amplían su cooperación global para ofrecer soporte completo de productos UPI en Way4

ALMATY, Kazajistán y MONT-SAINT-GUILBERT, Bélgica, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- OpenWay, líder mundial en software de pagos digitales, y UnionPay International (UPI), una de las redes de pago más grandes del mundo, han ampliado su asociación para proporcionar soporte completo para los productos de Union Pay International en la plataforma Way4.

Way4 es la plataforma de software de pagos digitales de OpenWay, utilizada por bancos, procesadores y fintechs para gestionar servicios de emisión, adquisición, cambio y billetera digital de tarjetas en tiempo real. Con esta expansión, los clientes de OpenWay en todo el mundo pueden emitir, adquirir y tokenizar tarjetas UnionPay en Way4, lo que permite una implementación más rápida y consistente de los servicios de pago con UnionPay en todos los mercados.

Se lanzó el primer Big Pay para tarjetas UnionPay en Way4, pronto habrá más

En una importante primicia en la industria, OpenWay ha permitido el lanzamiento inicial de la funcionalidad Big Pay para tarjetas UnionPay en la plataforma Way4 con seis importantes bancos de Asia Central. Esta es la primera vez a nivel mundial que una tarjeta UnionPay se integra con Big Pay, lo que refleja el compromiso de OpenWay con la innovación en los pagos digitales.

Se planean integraciones adicionales de Big Pay y se espera que entren en funcionamiento en el futuro cercano, ampliando la gama de opciones de billetera móvil y digital disponibles para los titulares de tarjetas UnionPay en Way4.

Innovación pionera en IPS desde Asia Central al mundo

OpenWay ha sido pionero en la innovación en la industria global de pagos, especialmente en la implementación de soluciones de esquemas de pago internacionales (IPS). En 2004, OpenWay impulsó la primera emisión de una tarjeta UnionPay en Kazajistán, realizada en la plataforma Way4.

Desde entonces, OpenWay ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de Asia Central en un centro de innovación fintech. La estrecha colaboración entre OpenWay y UnionPay International ha impulsado numerosos logros pioneros, como la implementación de las tarjetas con chip de UnionPay y la infraestructura de adquirente en toda Asia Central.

En la actualidad, la plataforma Way4 es reconocida mundialmente por su excelencia en la integración transfronteriza de sistemas de tarjetas, la innovación basada en billeteras, los pagos en tiempo real y las soluciones de pago basadas en IA. Esto ejemplifica la capacidad de OpenWay para alinear los estándares globales con la infraestructura financiera local, brindando capacidades innovadoras a cada mercado en el que entra.

Las innovaciones globales comienzan con asociaciones locales

"Esta alianza demuestra el poder de la innovación glocal", afirmó Rustem Nurmambetov, director de Operaciones de OpenWay en Asia Central. "Los avances globales suelen comenzar con una visión local. Junto con UnionPay International y nuestros socios bancarios locales, estamos sentando un precedente global para los pagos modernos, inclusivos e interoperables".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2931486/OpenWay_and_UnionPay_UPI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2742624/5858493/OpenWay_Logo.jpg