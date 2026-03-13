OpenWay und UnionPay International erweitern ihre globale Zusammenarbeit und stellen vollständige UPI-Produktunterstützung auf Way4 bereit

ALMATY, Kasachstan und MONT-SAINT-GUILBERT, Belgien, 13. März 2026 /PRNewswire/ -- OpenWay, ein weltweit führender Anbieter von Software für den digitalen Zahlungsverkehr, und UnionPay International (UPI), eines der größten Zahlungsnetzwerke der Welt, haben ihre Partnerschaft ausgebaut, um auf der Way4-Plattform vollständige Unterstützung für das gesamte Produktportfolio von UnionPay International bereitzustellen.

OpenWay and UnionPay International Expand Global Cooperation to Deliver Full UPI Product Support on Way4

Way4 ist die Software-Plattform für den digitalen Zahlungsverkehr von OpenWay, die von Banken, Prozessoren und Fintechs genutzt wird, um Kartenausgabe, Acquiring, Switching und digitale Wallet-Dienste in Echtzeit zu betreiben. Mit dieser Erweiterung können OpenWay-Kunden weltweit nun UnionPay-Karten auf Way4 ausgeben, akzeptieren und tokenisieren, was eine schnellere und einheitlichere Einführung von UnionPay-basierten Zahlungsdiensten in verschiedenen Märkten ermöglicht.

Erste Big Pay-Integration für UnionPay-Karten auf Way4 gestartet, weitere folgen in Kürze

In einer wichtigen Branchenpremiere hat OpenWay gemeinsam mit sechs großen Banken in Zentralasien die erste Einführung der Big Pay-Funktionalität für UnionPay-Karten auf der Way4-Plattform ermöglicht. Das ist das erste Mal weltweit, dass eine UnionPay-Karte an einen Big Pay angebunden wurde, und unterstreicht das Engagement von OpenWay für Innovationen im digitalen Zahlungsverkehr.

Weitere Big Pay-Integrationen sind geplant und sollen in Kürze live gehen, um das Angebot an mobilen Zahlungen und digitalen Wallets für Inhaber von UnionPay-Karten auf Way4 zu erweitern.

Bahnbrechende IPS-Innovationen aus Zentralasien für die Welt

OpenWay hat in der globalen Zahlungsverkehrsbranche immer wieder Pionierarbeit geleistet, insbesondere bei der Implementierung von Lösungen für internationale Zahlungssysteme (IPS). Im Jahr 2004 ermöglichte OpenWay auf der Way4-Plattform die allererste Ausgabe einer UnionPay-Karte in Kasachstan.

Seitdem hat OpenWay maßgeblich dazu beigetragen, Zentralasien zu einem Zentrum für Fintech-Innovationen zu machen. Die enge Zusammenarbeit zwischen OpenWay und UnionPay International hat zahlreiche Premieren ermöglicht, darunter die Einführung von UnionPay-Chipkarten und Acquiring-Infrastruktur in ganz Zentralasien.

Heute ist die Way4-Plattform weltweit für ihre herausragenden Leistungen in den Bereichen grenzüberschreitende Integration von Kartensystemen, Wallet-basierte Innovation, Echtzeitzahlungen und KI-basierte Zahlungslösungen anerkannt. Sie ist ein Beispiel für die Fähigkeit von OpenWay, globale Standards mit der lokalen Finanzinfrastruktur in Einklang zu bringen – und damit in jedem Markt, in den das Unternehmen eintritt, zukunftsfähige Funktionen bereitzustellen.

Globale Innovationen beginnen mit lokalen Partnerschaften

„Diese Partnerschaft zeigt die Stärke glokaler Innovation", sagte Rustem Nurmambetov, Leiter des operativen Geschäfts von OpenWay in Zentralasien. „Globale Durchbrüche beginnen oft mit einer lokalen Vision. Gemeinsam mit UnionPay International und unseren lokalen Bankpartnern setzen wir einen weltweiten Maßstab für moderne, inklusive und interoperable Zahlungen."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2931486/OpenWay_and_UnionPay_UPI.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2742624/5858493/OpenWay_Logo.jpg