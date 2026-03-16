OpenWay y UnionPay International amplían su cooperación global para ofrecer el soporte completo de productos UPI en Way4

ALMATY, Kazajistán, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- OpenWay, líder mundial en software de pagos digitales, y UnionPay International (UPI), una de las mayores redes de pago del mundo, han ampliado su colaboración para ofrecer el soporte completo a los productos de Union Pay International en la plataforma Way4.

OpenWay and UnionPay International Expand Global Cooperation to Deliver Full UPI Product Support on Way4

Way4 es la plataforma de software de pago digital de OpenWay utilizada por bancos, procesadores y fintechs para ejecutar servicios de emisión, adquirencia, switching y billetera digital de tarjetas en tiempo real. Gracias a esta ampliación, los clientes de OpenWay de todo el mundo ya pueden emitir, adquirir y tokenizar tarjetas UnionPay en Way4. Esto permite un despliegue más rápido y unificado de los servicios de pago de Union Pay en todos los mercados.

Lanzamiento del primer sistema Big Pay para las tarjetas UnionPay en Way4... y más novedades en breve.

En un importante hito para la industria, OpenWay ha posibilitado el lanzamiento inicial de la funcionalidad Big Pay para tarjetas UnionPay en la plataforma Way4 en colaboración con seis grandes bancos de Asia Central. Se trata de la primera vez a nivel mundial que una tarjeta UnionPay se integra con una operación Big Pay, lo cual refleja el compromiso de OpenWay con la innovación en los pagos digitales.

Se prevén otras integraciones de Big Pay en un futuro próximo, ampliando la gama de opciones de billetera móvil y digital disponibles para los titulares de tarjetas UnionPay en Way4.

Innovación pionera junto a las marcas: de Asia Central para el mundo

OpenWay ha sido siempre pionera en innovación en el sector de los pagos globales, especialmente en la implementación de soluciones con las marcas (sistemas de pagos internacionales). En 2004, OpenWay impulsó la primera emisión de una tarjeta UnionPay en Kazajistán en la plataforma Way4.

Desde entonces, OpenWay ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de Asia Central en un centro de innovación en tecnología financiera. La estrecha colaboración entre OpenWay y UnionPay International ha propiciado varias innovaciones, como el lanzamiento de las tarjetas con chip UnionPay y despliegue de una infraestructura de adquirencia en toda Asia Central.

En la actualidad, la plataforma Way4 es reconocida mundialmente por su excelencia en integración transfronteriza de tarjetas, innovación en billeteras, pagos en tiempo real y soluciones de pago basadas en la IA. Lo anterior es un ejemplo de la capacidad de OpenWay para armonizar los estándares globales con la infraestructura financiera local, dotando a cada mercado al que accede de capacidades orientadas al futuro.

Toda innovación global comienza con una alianza local

"Esta alianza demuestra el poder de la innovación glocal", expresó Rustem Nurmambetov, Director Operativo de OpenWay en Asia Central. "Los avances globales suelen comenzar con una visión local. Junto con UnionPay International y nuestros socios bancarios locales, estamos sentando un precedente mundial en la instrumentación de pagos modernos, inclusivos e interoperables".

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FUENTE OpenWay Group