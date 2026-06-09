SINGAPURA, 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A OpenWay, fornecedora global de software de pagamentos digitais, anuncia hoje sua parceria com a Visa, líder global em pagamentos digitais, para ajudar instituições financeiras da região Ásia-Pacífico a lançar novas soluções de pagamento no mercado com maior eficiência.

OpenWay faz parceria com a Visa para ajudar bancos a lançar novos produtos de pagamento com rapidez e escala

Os bancos em toda a Ásia-Pacífico enfrentam pressão crescente para lançar novas experiências de pagamento com mais rapidez, ao mesmo tempo em que gerenciam a complexidade da integração, a resiliência operacional e as crescentes expectativas dos clientes. A OpenWay observa uma demanda crescente por parte de bancos e fintechs por plataformas flexíveis que acelerem a inovação sem exigir a substituição completa de infraestruturas existentesescala.

A parceria permiterá que bancos, processadoras de pagamento e fintechs implementem com mais agilidade determinados recursos de pagamento da Visa utilizando a plataforma de pagamentos digitais Way4, da OpenWay. A coordenação antecipada entre a Visa e a OpenWay sobre os requisitos de produtos selecionados e as estruturas de implementação ajuda a simplificar a implementação e a reduzir os prazos de implantação.

Ao unir forças com a Visa, a OpenWay obtém acesso antecipado aos requisitos de novos produtose às estruturas de implementação da Visa, acelerando a preparação para futuras implantações na Ásia-Pacífico e outras regiões.

A plataforma Way4 oferece suporte à emissão de cartões, carteiras digitais, adquirência, pagamentos instantâneos e diversos serviços de pagamento em uma única plataforma em tempo real. Utilizada por bancos, processadores de pagamento e fintechs em todo o mundo,a plataforma foi projetada para permitir queinstituições financeiras lancem e escalem novos produtos de pagamento com alto nível de configurabilidade,confiabilidade operacional evelocidade. A Way4 pode ser implantada localmente, em nuvem, como SaaS dedicado ou em modelos híbridos.

Isso se baseia em diversas iniciativas de produtos recentes suportadas na Way4. Entre elas, a Credencial Flexível Visa, que permite que os titulares de cartões acessem múltiplas fontes de financiamento por meio de uma única conta, e a Visa Fleet 2.0, que que oferece suporte a soluções de pagamento para frotas corporativas.Produtos e serviços adicionais da Visa devem ser incorporados dentro do mesmo framework de colaboração.

"A Ásia-Pacífico continua liderandoa inovação global em pagamentos, e os bancos estão procurando maneiras de oferecer novas propostas de valor aos clientes com mais rapidez e eficiência", disse Rudy Gunawan, Diretor Geral da OpenWay Ásia. "Essa parceria com a Visa fortalece nossa capacidade de apoiar instituições financeiras na implementação acelerada de novos recursos de pagamento na plataforma Way4."

Sobre a OpenWay

A OpenWay é reconhecida como uma referência global desoftware de pagamentos digitaispara emissão de cartões, carteiras digitais, adquirência, BNPL, switching de transações, tokenização e pagamentos de frotas, e a melhor fornecedora de sistemas de pagamento em nuvem, segundo avaliações da Gartner, Datos Insights, Ovum, Juniper Research e PayTech. Reconhecida como uma plataforma de software de pagamentos moderna em tempo real, flexível e resiliente em escala.

FONTE OpenWay Group