OpenWay s'associe à Visa pour aider les banques à lancer rapidement et à grande échelle de nouveaux produits de paiement

Singapour, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- OpenWay, fournisseur mondial de logiciels de paiement numérique, annonce aujourd'hui sa collaboration avec Visa, leader mondial des paiements numériques, afin d'aider les institutions financières de la région Asie-Pacifique à lancer plus efficacement de nouvelles offres de paiement sur le marché.

Les banques de la région Asie-Pacifique sont soumises à une pression croissante pour lancer plus rapidement de nouvelles expériences de paiement, tout en gérant la complexité de l'intégration, la résilience opérationnelle et l'évolution des attentes des clients. OpenWay constate une demande croissante de la part des banques et des fintechs pour des plateformes flexibles qui soutiennent une innovation plus rapide sans nécessiter de remplacement à grande échelle des infrastructures.

Cette collaboration permet aux banques, aux processeurs et aux fintechs de déployer plus rapidement certaines fonctionnalités de paiement Visa sur sur la plateforme logicielle de paiement numérique Way4 d'OpenWay. Une coordination en amont entre Visa et OpenWay concernant certaines exigences produit et certains cadres de mise en œuvre permet de simplifier l'implémentation et de raccourcir les délais de déploiement.

En s'associant à Visa, OpenWay bénéficie d'un alignement plus précoce sur certaines exigences produit et certains cadres de mise en œuvre de Visa, ce qui permet d'accélérer la préparation des futurs déploiements dans la région Asie-Pacifique et au-delà.

La plateforme Way4 prend en charge l'émission de cartes, les portefeuilles numériques, l'acquisition de commerçants, les paiements en temps réel et d'autres services de paiement sur une plateforme unique en temps réel utilisée par les banques, les processeurs et les fintechs à l'échelle mondiale. La plateforme est conçue pour aider les institutions financières à lancer et à déployer à grande échelle de nouvelles offres de paiement, avec une configurabilité élevée et une fiabilité opérationnelle optimale. Way4 peut fonctionner sur site, dans le cloud, en tant que SaaS dédié ou dans des modèles de déploiement hybrides.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement de plusieurs projets récents développés sur la plateforme Way4. Parmi ceux-ci figurent « Visa Flexible Credential », qui permet aux titulaires de carte d'accéder à plusieurs sources de financement via un seul identifiant, et « Visa Fleet 2.0 », qui prend en charge les cas d'usage de paiement liés aux flottes de véhicules. D'autres produits et services Visa sont attendus dans le cadre de cette même collaboration.

« La région Asie-Pacifique continue de mener l'innovation mondiale en matière de paiement, et les banques cherchent des moyens de proposer de nouvelles offres à leurs clients plus rapidement et plus efficacement », a déclaré Rudy Gunawan, directeur général d'OpenWay Asia. « Notre collaboration avec Visa renforce notre capacité à aider les institutions financières à mettre en œuvre plus rapidement de nouvelles fonctionnalités de paiement sur Way4. »

À propos d'OpenWay

OpenWay est le meilleur fournisseur de sa catégorie de solutions logicielles de paiement numérique pour l'émission de cartes, les portefeuilles électroniques, l'acquisition de commerçants, le BNPL (acheter maintenant, payer plus tard), la commutation de transactions, la tokenisation et les paiements de flotte, ainsi que le meilleur fournisseur de systèmes de paiement cloud selon les évaluations de Gartner, Datos Insights, Ovum, Juniper Research et PayTech. Reconnue comme une plateforme logicielle de paiement moderne en temps réel, flexible et résiliente à grande échelle.