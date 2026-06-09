OpenWay 與 Visa 合作，協助銀行快速且大規模推出新支付產品

新加坡2026年6月9日 /美通社/ -- 全球數碼支付軟件供應商 OpenWay 今天宣告與數碼支付界翹楚 Visa 聯手，務求令亞太區金融機構可以將新穎支付方案更快推出市場。

亞太區各銀行承受的壓力越來越大，一方面要更快推出新支付體驗，另一方面還要處理整合上的複雜問題、保持營運穩健，並應付客戶期望的轉變。 OpenWay 發現，銀行及金融科技公司對靈活平台的需求正不斷升溫，此類平台無須大規模更換基礎設施，即可促成更快捷的創新。

是次合作讓銀行、處理商及金融科技公司，可在 OpenWay 的 Way4 數碼支付軟件平台上，更快啟用特定的 Visa 支付功能。 Visa 與 OpenWay 早前就特定產品需求及實施框架的協調，有助簡化施行流程，並縮減部署時間。

OpenWay 與 Visa 合作，可更早於特定 Visa 產品需求及實施框架上達成一致，進而加快為亞太以至更廣泛地區的未來部署作好準備。

Way4 平台於單一實時平台上，一併支援發卡、數碼錢包、商戶收單、實時支付及其他支付服務，並為全球銀行、處理商及金融科技公司所採用。 平台旨在協助金融機構在高度配置及營運穩健的前提下，快速推出並擴展新支付方案。 Way4 既可於企業內部或雲端運行，亦可作專用軟件即服務 (SaaS) 或採用混合部署模式運作。

此乃建基於 Way4 近期所支援的產品計劃。 當中包括 Visa Flexible Credential，讓持卡人透過單一憑證使用多種資金來源；以及 Visa Fleet 2.0，支援與車隊相關的各類支付用例。 預期在同一合作框架內，將有更多 Visa 產品及服務陸續推出。

OpenWay Asia 董事總經理 Rudy Gunawan 說：「亞太區持續引領全球支付創新浪潮，銀行亦力求以更快捷、更高效的方式為客戶呈獻新方案。 與 Visa 的合作，讓我們更能在 Way4 上加快實施新支付功能，從而支援金融機構。」

關於 OpenWay

OpenWay 是頂尖卓著的數碼支付軟件方案供應商，業務涵蓋發卡、數碼錢包、商戶收單、先買後付 (BNPL)、交易轉換、代幣化及車隊支付，更獲 Gartner、Datos Insights、Ovum、Juniper Research、PayTech 譽為最佳雲端支付系統供應商。 此平台享負盛名，乃現代化實時支付軟件平台，規模宏大而靈活穩健。

SOURCE OpenWay Group