OpenWay 與 Visa 合作，協助銀行快速且大規模推出新支付產品

新聞提供者

OpenWay Group

09 6月, 2026, 08:30 CST

新加坡2026年6月9日 /美通社/ -- 全球數碼支付軟件供應商 OpenWay 今天宣告與數碼支付界翹楚 Visa 聯手，務求令亞太區金融機構可以將新穎支付方案更快推出市場。

亞太區各銀行承受的壓力越來越大，一方面要更快推出新支付體驗，另一方面還要處理整合上的複雜問題、保持營運穩健，並應付客戶期望的轉變。 OpenWay 發現，銀行及金融科技公司對靈活平台的需求正不斷升溫，此類平台無須大規模更換基礎設施，即可促成更快捷的創新。

是次合作讓銀行、處理商及金融科技公司，可在 OpenWay 的 Way4 數碼支付軟件平台上，更快啟用特定的 Visa 支付功能。 Visa 與 OpenWay 早前就特定產品需求及實施框架的協調，有助簡化施行流程，並縮減部署時間。

OpenWay 與 Visa 合作，可更早於特定 Visa 產品需求及實施框架上達成一致，進而加快為亞太以至更廣泛地區的未來部署作好準備。

Way4 平台於單一實時平台上，一併支援發卡、數碼錢包、商戶收單、實時支付及其他支付服務，並為全球銀行、處理商及金融科技公司所採用。 平台旨在協助金融機構在高度配置及營運穩健的前提下，快速推出並擴展新支付方案。 Way4 既可於企業內部或雲端運行，亦可作專用軟件即服務 (SaaS) 或採用混合部署模式運作。

此乃建基於 Way4 近期所支援的產品計劃。 當中包括 Visa Flexible Credential，讓持卡人透過單一憑證使用多種資金來源；以及 Visa Fleet 2.0，支援與車隊相關的各類支付用例。 預期在同一合作框架內，將有更多 Visa 產品及服務陸續推出。

OpenWay Asia 董事總經理 Rudy Gunawan 說：「亞太區持續引領全球支付創新浪潮，銀行亦力求以更快捷、更高效的方式為客戶呈獻新方案。 與 Visa 的合作，讓我們更能在 Way4 上加快實施新支付功能，從而支援金融機構。」

關於 OpenWay

OpenWay 是頂尖卓著的數碼支付軟件方案供應商，業務涵蓋發卡、數碼錢包、商戶收單、先買後付 (BNPL)、交易轉換、代幣化及車隊支付，更獲 Gartner、Datos Insights、Ovum、Juniper Research、PayTech 譽為最佳雲端支付系統供應商。 此平台享負盛名，乃現代化實時支付軟件平台，規模宏大而靈活穩健。

SOURCE OpenWay Group

來自同一來源

BORICA 揭示保加利亞如何與 OpenWay 合作，於全國層面執行歐元支付轉換

BORICA 揭示保加利亞如何與 OpenWay 合作，於全國層面執行歐元支付轉換

保加利亞國家卡與支付基礎設施營運商 BORICA AD 發表了新一份案例研究，詳細介紹該國如何在 OpenWay 等技術合作夥伴協助下，於 2026 年 1 月 1 日透過協調有序的全國支付基建轉型，順利過渡至歐元。 BORICA...
OpenWay 與 UnionPay International 擴大全球合作，於 Way4 全面支援 UPI 產品

OpenWay 與 UnionPay International 擴大全球合作，於 Way4 全面支援 UPI 產品

全球數碼支付軟件領導商 OpenWay 與全球規模極大的支付網絡 UnionPay International (UPI) 宣佈擴大合作，將在 Way4 平台上全面支援 Union Pay International 的各項產品。 Way4 是 OpenWay...
此來源更多新聞稿

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦軟件

電腦軟件

相關題材的新聞稿