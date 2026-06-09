오픈웨이, 은행이 대규모 신규 결제 상품을 신속하게 출시할 수 있도록 지원하기 위해 비자와 협력

싱가포르, 2026년 6월 9일 /PRNewswire/ -- 6월 9일 디지털 결제 소프트웨어 글로벌 공급업체 오픈웨이(OpenWay)가 디지털 결제 분야의 글로벌 선도 기업인 비자(Visa)와 협력해 아시아•태평양 지역 금융기관이 새로운 결제 서비스를 더 효율적으로 시장에 출시할 수 있도록 지원한다고 발표했다.

아시아•태평양 전역의 은행들은 통합 복잡성, 운영 탄력성, 변화하는 고객 기대치를 관리하는 동시에 새로운 결제 경험을 더 빠르게 출시해야 한다는 압박을 갈수록 크게 받고 있다. 오픈웨이는 대규모 인프라 교체 없이 더 빠른 혁신을 지원하는 유연한 플랫폼에 대한 은행 및 핀테크 기업들의 수요가 증가하고 있다고 보고 있다.

이번 협력을 통해 은행, 프로세서, 핀테크 기업은 오픈웨이의 Way4 디지털 결제 소프트웨어 플랫폼에서 일부 비자 결제 기능을 더 빠르게 출시할 수 있게 된다. 일부 상품 요건 및 구현 프레임워크와 관련한 비자와 오픈웨이 간 사전 조율은 구현을 간소화하고 배포 일정을 단축하는 데 도움이 된다.

비자와의 협력을 통해 오픈웨이는 일부 비자 상품 요건 및 구현 프레임워크에 대해 더 이른 단계에서 조율할 수 있게 됐으며, 이를 통해 아시아•태평양 지역과 그 외 지역에서 향후 배포 준비 속도를 높일 수 있다.

Way4 플랫폼은 전 세계 은행, 프로세서, 핀테크 기업이 사용하는 단일 실시간 플랫폼에서 카드 발급, 디지털 지갑, 가맹점 매입, 실시간 결제 및 기타 결제 서비스를 지원한다. 이 플랫폼은 금융기관이 높은 구성 가능성과 운영 신뢰성을 바탕으로 새로운 결제 서비스를 신속하게 출시하고 확장할 수 있도록 설계됐다. Way4는 온프레미스, 클라우드, 전용 SaaS 또는 하이브리드 배포 모델에서 운영될 수 있다.

이는 Way4에서 지원되는 최근 여러 제품 이니셔티브를 기반으로 한다. 여기에는 카드 소지자가 하나의 인증 수단을 통해 여러 자금 출처에 접근할 수 있도록 하는 Visa Flexible Credential과 차량 관련 결제 사용 사례를 지원하는 Visa Fleet 2.0이 포함된다. 동일한 협력 프레임워크 내에서 추가 비자 제품 및 서비스도 뒤따를 것으로 예상된다.

오픈웨이 아시아(OpenWay Asia)의 루디 구나완(Rudy Gunawan) 전무이사는 "아시아•태평양 지역은 계속해서 글로벌 결제 혁신을 선도하고 있으며, 은행들은 새로운 고객 서비스를 더 빠르고 효율적으로 제공할 방법을 모색하고 있다"며 "비자와의 협력은 Way4에서 새로운 결제 기능을 더 빠르게 구현해 금융기관을 지원할 수 있는 우리의 역량을 강화한다"고 말했다.

오픈웨이 소개

오픈웨이는 카드 발급, 디지털 지갑, 가맹점 매입, 선구매 후결제(BNPL), 거래 스위칭, 토큰화, 차량 결제를 위한 최고 수준의 디지털 결제 소프트웨어 솔루션 공급업체이며, 가트너(Gartner), 다토스 인사이트(Datos Insights), 오붐(Ovum), 주니퍼 리서치(Juniper Research), 페이테크(PayTech)가 평가한 최고의 클라우드 결제 시스템 공급업체다. 오픈웨이는 대규모 환경에서 유연하고 탄력적으로 운영되는 실시간 현대식 결제 소프트웨어 플랫폼으로 인정받고 있다.

SOURCE OpenWay Group