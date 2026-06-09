OpenWay、Visaと協力し銀行が迅速かつ大規模に新しい決済商品を立ち上げられるよう支援

シンガポール, 2026年6月9日 /PRNewswire/ -- 本日、デジタル決済ソフトウエアの世界大手 OpenWayは、アジア太平洋地域における金融機関による新たな決済提案のより効率的な市場投入を目指して、デジタル決済の世界大手Visaとの協業を発表しました。

アジア太平洋地域の銀行は、システム統合の複雑性、運用のレジリエンス、進化する顧客の期待事項を管理すると同時に、新しい決済体験をより迅速に立ち上げる必要に迫られています。OpenWayは、大規模なインフラ交換をすることなく、より迅速な革新を支える柔軟なプラットフォームに対する銀行やフィンテック企業からの需要が高まると見ています。

この提携により、銀行、決済処理業者、フィンテック企業は、同社のデジタルソフトウェア決済プラットフォーム「Way4」上で、Visaの選定された決済機能をより迅速に立ち上げることが可能になります。VisaとOpenWayは、選択した製品の要件と導入フレームワークについて、より早い段階で調整を行うことで導入を簡素化し、展開スケジュールを短縮できます。

OpenWayは、Visaとの提携によって同社の選択された製品要件と導入フレームワークの早期連携を実現し、アジア太平洋地域だけでなく世界各地への将来の展開に向けた準備を加速できるようになります。

「Way4」プラットフォームは、世界各国の銀行、決済処理業者、フィンテック企業が使用する単一のリアルタイムプラットフォーム上で、カード発行、デジタルウォレット、加盟店獲得、即時決済といった決済サービスを支援するものです。このプラットフォームは、金融機関が新たな決済サービスを立ち上げ、その規模を拡大できるよう設計されており、高い設定可能性と運用上の信頼性に優れています。「Way4」は、オンプレミス、クラウド、専用SaaS、またはハイブリッド展開モデルで稼働します。

これは、Way4が対応している最近の製品イニシアティブに基づいて構築されています。これには、カード会員が1つの認証情報によって複数の資金源にアクセスできるVisa Flexible Credentialや、フリート関連の決済ユースケースに対応するVisa Fleet 2.0などが含まれます。同じコラボレーションの枠組みの中で、Visaのその他の商品やサービスも続いて提供される予定です。

OpenWay Asiaの専務を務める、Rudy Gunawan氏は、「アジア太平洋地域は世界の決済イノベーションをリードし続けており、銀行は新しい顧客提案をより迅速かつ効率的に提供する方法を模索しています。Visaとの協業により、Way4における新たな決済機能の迅速な導入によって金融機関を支援する当社の能力が強化されます」と述べています。

OpenWayについて

OpenWayは、カード発行、デジタル・ウォレット、加盟店獲得、後払決済、取引スイッチング、トークン化、フリート決済向けのデジタル決済ソフトウェアソリューションのクラス最高のプロバイダーであり、Gartner、Datos Insights、Ovum、Juniper Research、PayTechによって評価された最高のクラウド決済システムプロバイダーです。柔軟性とレジリエンスを兼ね備えたリアルタイムでモダンな決済ソフトウェアプラットフォーム。

SOURCE OpenWay Group