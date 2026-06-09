SINGAPUR, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, OpenWay ―proveedor mundial de software de pagos digitales― anuncia su colaboración con Visa ―líder mundial en pagos digitales― para ayudar a las instituciones financieras de Asia-Pacífico a lanzar nuevas propuestas de pago de forma más eficiente.

OpenWay en colaboración con Visa ayuda a los bancos a lanzar nuevos productos de pago a gran velocidad y escala

Los bancos de Asia-Pacífico enfrentan una presión cada vez más fuerte para lanzar nuevas experiencias de pago con mayor rapidez, al tiempo que gestionan la complejidad de las integraciones, la resiliencia operativa y las expectativas en constante cambio de los clientes. OpenWay observa una demanda cada vez mayor por parte de los bancos y las empresas fintech de plataformas flexibles capaces de acelerar la innovación sin necesidad de una sustitución integral de la infraestructura existente.

Esta colaboración permite a los bancos, procesadores y empresas fintech lanzar opciones concretas de pago con Visa de forma más rápida en la plataforma de pagos de software digital Way4 de OpenWay. La coordinación temprana entre Visa y OpenWay respecto de determinados requisitos de producto y marcos de implementación ayuda a simplificar la implementación y acortar los plazos de despliegue.

Al colaborar con Visa, OpenWay logra una alineación más temprana en torno a determinados requisitos de productos Visa y marcos de implementación, lo cual ayuda a acelerar la preparación para futuros despliegues en Asia-Pacífico y otros mercados.

La plataforma Way4 soporta la emisión de tarjetas, las billeteras digitales, la adquirencia de comercios, los pagos en tiempo real y otros servicios de pago en una única plataforma en tiempo real utilizada por bancos, procesadores y empresas fintech a nivel global. La plataforma está diseñada para ayudar a las instituciones financieras a lanzar y ampliar nuevas propuestas de pago con una gran capacidad de configuración y confiabilidad operativa a gran velocidad. Way4 se puede ejecutar en entornos on-premise, en la nube, como SaaS dedicado o mediante modelos de despliegue híbridos.

Esto da continuidad a diversas iniciativas recientes de productos implementadas en Way4. Entre ellas se incluye Visa Flexible Credential, que permite a los titulares de tarjeta acceder a múltiples fuentes de financiación usando una sola credencial, y Visa Fleet 2.0, que soporta casos de uso de pagos relacionados con flotas. Se espera la incorporación de productos y servicios Visa adicionales dentro del mismo marco de colaboración.

"Asia-Pacífico sigue liderando en innovación de pagos a nivel mundial, y los bancos buscan formas de ofrecer nuevas propuestas a los clientes con mayor rapidez y eficacia", declaró Rudy Gunawan, Director General de OpenWay Asia. "Nuestra colaboración con Visa refuerza nuestra capacidad de apoyo a las instituciones financieras con una implementación más rápida de las nuevas opciones de pago en Way4".

FUENTE OpenWay Group